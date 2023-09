Объем производства автотранспорта и прицепов в Москве вырос более чем на девять процентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

За первые семь месяцев 2023-го объем выпуска автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Москве увеличился на 9,1 процента в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сфера столичного автомобилестроения сегодня насчитывает свыше 20 площадок, на которых занято более восьми тысяч человек. С января по июль 2023 года столичные автопроизводители нарастили выпуск продукции на 9,1 процента. Наиболее весомый вклад в положительную динамику отрасли внесло производство комплектующих и принадлежностей для автотранспорта, которое за отчетный период показало двукратный рост», — рассказал Владимир Ефимов.

Московские автомобилестроительные предприятия модернизируют и масштабируют производство, расширяют продуктовые линейки и успешно замещают освободившиеся ниши рынка. Кроме того, в городе создан кластер электромобилестроения, который станет центром разработки компонентов и технологий для серийного производства и обслуживания электробусов, легковых и грузовых автомобилей на электрическом приводе. В состав объединения вошло более 50 производителей автомобилей, микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций.

«Поставки автотранспорта и сопутствующих компонентов столичного производства также демонстрируют уверенный рост. Так, объем отгрузок продукции в январе — июле текущего года увеличился на 19,7 процента и составил около 61 миллиарда рублей», — отметил исполняющий обязанности руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В Москве работают свыше четырех тысяч индустриальных предприятий, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Помимо электромобилестроения, к крупнейшим перспективным проектам относятся кластеры фармацевтики, фотоники и электроники, а также федеральный центр беспилотных авиационных систем на территории индустриального парка «Руднево».

