«Новости, основания и проблемы квантовой механики. Неокопенгагенская парадигма» — новая книга сотрудников Физтеха

В издательстве «Физматлит» вышла книга А. В. Ланкина и Г. Э. Нормана «Новости, основания и проблемы квантовой механики. Неокопенгагенская парадигма».

Книга посвящена текущему состоянию квантовой механики, перспективам еe развития и усилению ее влияния на научно-технический прогресс. В основе книги — утверждение Э. Леггетта о том, что квантовая механика — это не просто «теория», а радикальное изменение парадигмы в истории человеческой мысли. Авторы дали ей название «неокопенгагенская», чтобы подчеркнуть как развитие по сравнению с копенгагенской интерпретацией, так и преемственность с ней.

В книге изложены базовые представления: коллапс волновой функции, принцип суперпозиции, интерференция одиночных частиц, когерентность, переплетенные (entangled) состояния. Рассмотрены декогеренция, квантовая теория измерений, включая контрафактные, неравенство Леггетта — Гарга, нелокальность. Раскрыты квантовые корреляции, где ключевыми являются неравенство Белла, квантовая телепортация, теоремы о невозможности и квантовая связь. Дан анализ квантовых вычислений: квантовые компьютер и симуляторы, адиабатические вычисления, вычисления на фотонах. Далее авторы переходят к появившимся проявлениям парадоксальных идей квантовой механики в биологии, таким как фотосинтез, обоняние, магниторецепция и другие. Раскрывается смысл двойственности взаимоотношений классической и квантовой механики. Указаны пути решения трех «великих» проблем В. Л. Гинзбурга. Представлен взгляд на будущее науки и технологии. Формулируются уже возникшие черты неокопенгагенской парадигмы.

Книга рассчитана на студентов, аспирантов и научных работников, изучавших университетский курс квантовой механики. В продаже она появится в конце сентября. Посмотреть содержание и ознакомиться с предисловием, написанным учеными С. П. Куликом, Н. М. Щелкачевым, Г. Г. Амосовым и А. О. Чугуновым, можно по ссылке.

