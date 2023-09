Начался осенний сезон проекта «Открытые уроки о технологиях и профессиях будущего»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

18 сентября в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Благотворительный фонд «Система» совместно с Российским обществом «Знание» при поддержке Российской академии наук и цифровой экосистемы МТС дал старт осеннему сезону просветительского проекта «Открытые уроки о технологиях и профессиях будущего».

В рамках цикла онлайн-уроков ведущие студии Российского общества «Знание» расскажут о современных технологиях в области ИТ, фармацевтики и генетики, электронной коммерции и энергетики, а также покажут на примерах ведущих компаний передовой опыт России в области высоких технологий. Вместе с учеными и представителями передовых компаний страны школьники и студенты познакомятся с перспективными профессиями и технологиями, которые уже сегодня создают наше будущее.

Участники пресс-конференции обсудили, как профориентация помогает молодежи выбрать карьерный путь и как сотрудничество образовательных организаций и бизнеса делает профориентационные проекты более эффективными.

«Профориентация имеет огромный воспитательный потенциал. Именно поэтому Министерство просвещения Российской Федерации уделяет особое внимание работе по профориентации в школах, как в рамках внеурочной деятельности, так и системе дополнительного образования. Для нас особенно важно, что сегодня к нашей работе активно подключается не только профессиональное сообщество педагогов, но и партнеры из компаний – коммерческого сектора и государственных корпораций, которые видят в школьниках и студентах будущее своих производств», – обратился к участникам пресс-конференции первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Ректор Государственного университета управления Владимир Строев отметил, что для подготовки востребованных кадров сегодня требуются новые подходы к обучению с участием всех заинтересованных сторон: «С одной стороны, современным, динамично развивающимся предприятиям, особенно тем, кто планирует выходить на международные рынки, необходим качественный рывок в кадровой политике. С другой — современный мир диктует новые подходы к образованию: это «прокачка» Soft skills, а также непрерывное образование на протяжении всей жизни для того, чтобы человек умел адаптироваться под различные условия как работы, так и жизни, и многогранно развивался не только как профессионал, но и как личность. Это, в конечном итоге, идет на пользу не только самому гражданину, но и государству в целом. Учитывая стремительные темпы развития технологий, рынок труда нуждается в регулярном аналитическом анализе, чтобы вырастить квалифицированных специалистов. Одним из таких инструментов является проектное обучение, которое мы уже несколько лет реализуем в Государственном университете управления».

Осенний сезон проекта открыл урок, посвященный электроэнергетике. Он стартовал 18 сентября в 16:00, сразу после завершения пресс-конференции в сообществе и на сайте образовательного проекта Фонда «Лифт в будущее». Всероссийское онлайн-занятие, подготовленное совместно с крупнейшими компаниями отрасли – БЭСК и электротехническим холдингом ERSO позволило участникам узнать, как человечество познакомилось с явлениями электрической природы, как сегодня развиваются технологии электроэнергетики и какие современные профессии существуют в отрасли.

Уникальный формат уроков, предполагающий съемки на передовых производствах и в современных лабораториях крупнейших компаний страны, позволит юным зрителям узнать, как устроено производство, как работает та или иная технология, на кого стоит пойти учиться, чтобы работать в новой отрасли, а в будущем – осознанно подойти к выбору профессионального пути.

До конца 2023 года в рамках проекта запланировано 10 онлайн-уроков. Трансляции будут проходить в сообществах социальных сетей «ВКонтакте» и на сайтах Российского общества «Знание» и флагманского образовательного проекта Благотворительного фонда «Система» – «Лифт в будущее». Каждый урок будут сопровождать тематические тесты-викторины, которые помогут закрепить полученный материал. Самые внимательные участники получат ценные призы – сертификаты Ozon на покупку книг и других вещей для учебы и досуга. Подробно о правилах конкурсах и розыгрышей будут рассказывать ведущие и гости студии.

Фотографии предоставлены РИА Новости, фотограф Виталий Белоусов.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI