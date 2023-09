Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 21 по 24 сентября на ВДНХ пройдет научно-познавательный фестиваль «Проектируем будущее». Он объединит представителей креативных индустрий, архитектуры, медицины, экологии, образования, транспортной сферы, урбанистики и промышленного дизайна, сообщила Наталья Сергунина, исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы.

«Организаторы подготовят больше 100 мероприятий для детей и взрослых. Среди них — презентации, научные дебаты, тематические мастерские и сессии, интеллектуальные игры и выступления экспертов. Москвичи смогут не только послушать лекции, но и принять активное участие в разработке проектов», — рассказала Наталья Сергунина.

Детей ждут мастер-классы по созданию комиксов, сказок и инсталляций. Подростков приглашают познакомиться с профессиями будущего и пообщаться с наставниками в разных отраслях. В программе предусмотрены сюжетные приключения и практикумы по развитию креативности.

Взрослые получат полезные знания и навыки, а также возможность реализовать себя в новых направлениях. Для них проведут дискуссии, лаборатории и иммерсивные лекции о видеоиграх, супергероях, космосе, литературные вечера, квизы и показы фильмов.

Московский урбанистический форум посетили свыше 7,5 миллиона человекБиология, космос, литература: портал «Узнай Москву» подготовил подборку онлайн-квизов

Мероприятия пройдут на площадках Музейного города ВДНХ: в центре «Космонавтика и авиация», музее славянской письменности «Слово», центре современных биотехнологий «Музей “Биотех”», Биологическом музее имени К.А. Тимирязева (павильон № 31 «Геология»), театре сказок и других местах.

Так, 21 сентября в 19:00 в музее славянской письменности «Слово» старший преподаватель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андриан Влахов познакомит слушателей с темой «Арктика: настоящее и будущее». Эксперт расскажет о стратегии научных исследований культур и языков арктических сообществ и поделится результатами пяти экспедиций в Республику Карелию.

Музей городского хозяйства столицы 22 сентября в 14:00 приглашает горожан и туристов на профориентационную игру «Компас новых профессий». Ее проведет президент Федерации дуэльного фехтования и специалист в области геймификации и образовательных инноваций Вадим Полюга.

23 сентября в 18:00 в Музее транспорта Москвы организуют лекцию и мастер-классы, посвященные средствам передвижения будущего. На одном из занятий посетителям предложат разделиться на группы из четырех человек и создать проект транспорта для гипотетической вселенной. Заданные миры команды увидят на иллюстрациях. Свои идеи им предстоит защитить перед другими участниками. Победители получат тематические книги.

24 сентября в 17:00 в павильоне «Умный город» пройдет финал шестого сезона научно-популярного проекта «Научные бои: вышка». Его участники — студенты, которым предстоит рассказать аудитории о своих исследованиях в разных областях науки простым и понятным языком. Победителя определят слушатели.

Организатором фестиваля выступает Фонд исследовательских, культурных и просветительских проектов «Будущее время».

Участие во всех мероприятиях бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте ВДНХ и сайте проекта.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI