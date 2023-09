Московская компания разработала контроллеры наружного освещения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты столичного предприятия завершили разработку модельного ряда контроллеров наружного освещения. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В дополнение к двум предыдущим разработкам — индивидуальным контроллерам освещения — инженеры компании “АТБ Электроника” создали шкаф управления группой осветительных приборов. Он обеспечивает контроль над четырьмя независимыми линиями уличных фонарей или светильников, количество которых ничем не ограничено и определяется в зависимости от потребностей заказчика. Кроме того, в изделие вмонтированы отдельные входы и выходы для подключения сигнализации, датчиков вскрытия и проверки электропитания», — рассказал Владислав Овчинский.

Ранее представленные устройства из этой линейки оснащены датчиками освещенности и температуры, акселерометрами и навигационным модулем. Они позволяют регулировать яркость фонаря, экономя до 35 процентов потребляемой электроэнергии. Также можно контролировать положение фонарного столба — если оно изменится в силу оказанного на него механического воздействия, оператору поступит соответствующий сигнал для вызова ремонтной бригады.

«Индивидуальные устройства устанавливаются на светильник и контролируют освещение на улице в зависимости от времени суток. А контроллер в шкафу позволяет управлять освещением внутри складских зон или линиями приборов вне зависимости от внешнего освещения, например в период городских мероприятий», — рассказал основатель компании Роман Дементьев.

Устройства уже успешно эксплуатируются в Москве и Санкт-Петербурге как на открытых пространствах, так и в закрытых помещениях.

В столице работает свыше четырех тысяч индустриальных предприятий, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Среди крупнейших перспективных проектов — кластеры электромобилестроения, фотоники и электроники, фармацевтический кластер, а также федеральный центр беспилотных авиационных систем.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI