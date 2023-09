Мордовия присоединилась к научно-образовательным консорциумам «Вернадский»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

19 сентября в Московском университете состоялось подписание меморандума о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский – Республика Мордовия». Подписи под документом поставили президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий и глава Республики Мордовия А.А. Здунов.

Соглашение предусматривает проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на научно-технологическое и социально-экономическое развитие региона, создание и реализация совместных образовательных программ, ориентированных на потребности республики и конкретных отраслей ее экономики в высококвалифицированных кадрах. Кроме того, сотрудничество будет направлено на развитие механизмов поиска и поддержки талантливой молодежи, совершенствование целевой подготовки кадров, создание научно-образовательных кластеров с участием органов власти, бизнеса и промышленности.

Московским университетом совместно с МГУ им. Н.П. Огарёва и МГПУ им. М.Е. Евсевьева будет разработана дорожная карта, которая включит в себя мероприятия по развитию научной деятельности и научно-исследовательской базы, а также по фундаментальным и прикладным научным исследованиям.

«Мы с вашей республикой дружим давно. Цель этого проекта – тесная кооперация с регионами: в подготовке кадров, повышении квалификации, работе со школьниками. На данный момент мы реализовали уже более 300 крупных проектов. Мы очень рассчитываем на эффективную работу с вами», – сказал В.А. Садовничий.

Ректор МГУ отметил, что проект создания региональных научно-образовательных консорциумов «Вернадский», объединяющих ведущий университет страны, региональные вузы, научно-исследовательские институты, социально-ориентированный федеральный и региональный бизнес, реализуется с 2018 года. Эта инициатива была поддержана Президентом России и одобрена делегатами XI Съезда Российского Союза ректоров.

А.А. Здунов подчеркнул, что будет курировать работу в этом направлении лично. «Самое главное, что есть в нашем регионе – это промышленный потенциал. За последние три года мы реализуем новые проекты в сфере биотехнологии, фармпромышленности, оптоволоконного производства, вагоностроения, – рассказал глава региона. – Стараемся в республику привлекать специалистов по этим направлениям. Во всех сферах нужны специалисты высокого класса, поэтому спасибо за такую возможность – будем ее отрабатывать практически».

