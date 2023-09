Магистранты ПИШ СПбПУ прошли обучение в летней школе Гонконгского политехнического университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 18 июля по 15 августа в Гонконге прошла Международная летняя школа PolyU 2023, в которой участвовали студенты Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ. Вместе с другими учащимися со всего мира они получили возможность обменяться знаниями, изучить новые дисциплины и посетить культурные мероприятия.

Международная летняя школа проходила в очном режиме. Почти триста представителей Китая, Аргентины, Венгрии, Великобритании, Испании, Словении, Швейцарии, Германии и других стран в течение месяца учились в Гонконгском политехническом университете (The Hong Kong Polytechnic University). Из России обучение прошли три студента ПИШ «Цифровой инжиниринг» СПбПУ Анна Ровбо, Иван Карпов, обучающиеся по программе «Организация и управление цифровыми наукоемкими производствами» , и Никита Колесов, магистрант программы «Процессы управления наукоемкими производствами» , а также студент из Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана.

Магистранты ПИШ СПбПУ посетили 13 лекций, каждая из них включала в себя теоретическую и практическую части. Дополнительно студенты решали две задачи: писали курсовую работу на одну из изученных тем и готовили публичную защиту групповой презентации.

Культурные мероприятия и Buddy Programme (программа, которая помогает иностранцам освоиться в новой среде) были неотъемлемой частью летней школы. Политехники узнали об истории и особенностях города Цуэн, острова Тай-По Ван, познакомилась с деятельностью лаборатории инжинирингового факультета, где занимаются механическими испытаниями и разработками в области высокоэнтропийных сплавов и механическими испытаниями. Также ребята посетили мастер-классы по приготовлению китайских закусок Siu Mai и десерта Egg Puff, по созданию неоновых вывесок, посмотрели традиционную чайную церемонию и узнали основы каллиграфии.

Магистранты поделились своими впечатлениями.

Анна Ровбо: Погружение в другую среду позволяет переосмыслить некоторые ценности и расставить приоритеты. Советую всем студентам искать возможности для личного и профессионального развития не только в родном университете, но и за его пределами .

Никита Колесов: По итогам обучения я получил оценку “хорошо”. На мой взгляд, это прекрасный результат, учитывая тот факт, что занятия проходили полностью на английском языке. Это незабываемый опыт .

Иван Карпов: Я получил бесценные знания по изучаемым предметам и международный опыт, наладил нетворкинг с ребятами из разных стран. Было нелегко, но всё же поездка в один из самых развитых городов мира того стоила .

Благодаря международным практикам и стажировкам, таким как летняя школа в Гонконге, можно расширить кругозор, получить новые знания и знакомства, формировать международную научную кооперацию. Подобные возможности для студентов также продвигают Передовую школу на международном уровне, показывая высокий потенциал отечественного образования. Немаловажно,что это мотивирует студентов учиться на “отлично” и поступать в Передовую инженерную школу , — отметил директор Научно-образовательного центра «Северсталь-Политех» ПИШ СПбПУ, руководитель образовательной программы «Организация и управление цифровыми наукоемкими производствами» Сергей Ермаков.

