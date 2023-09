К 110-летию Александра Юльевича Ишлинского

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

Сегодня в Махачкале открылся Симпозиум, посвященный 110-летию выдающегося ученого-механика, организатора науки, педагога, выпускника Московского университета, основателя и первого директора Института механики МГУ Александра Юльевича Ишлинского (1913-2003). Приветствие участникам научного форума направил ректор МГУ академик В.А. Садовничий.

В своем обращении Виктор Антонович отметил роль Московского университета в жизни и судьбе ученого. А.Ю. Ишлинский поступил в МГУ сразу на второй курс и 70 лет отдал Альма матер, часто повторяя, что «в высшей степени обязан Московскому университету». «Дух университета – логическая последовательность рассуждений, тщательный анализ экспериментального материала, точность формулировок и самого мышления всегда являются для меня направляющими факторами моей жизни и деятельности», – процитировал ректор ученого.

В.А. Садовничий напомнил о эволюции научных интересов А.Ю. Ишлинского. Научная деятельность ученого начиналась с задач механики твёрдого деформируемого тела. В 1940-е годы он, создавший модель пространственного гирокомпаса и двухгироскопической вертикали, – уже признанный авторитет в теории гироскопов. Эта работа была крайне востребована при создании ракетного щита страны, в советском космическом проекте. В пятидесятые годы прошлого века вместе с М.В. Келдышем под общим инженерным руководством С.П. Королева ученый активно участвовал в разработке и реализации ракетно-космических программ, принимал участие в работах Государственной комиссии при подготовке и проведении большинства лётных испытаний ракет и первых запусков искусственных спутников Земли и других космических аппаратов с космодрома Байконур.

Начиная с 1956 года, А.Ю. Ишлинский возглавлял кафедру прикладной механики на механико-математическом факультете МГУ (он был ее бессменным руководителем почти полвека). Параллельно с этим в течение 20 лет он также возглавлял Институт проблем механики Академии наук СССР. Заслуги ученого перед наукой по достоинству оценены государством и коллегами: лауреат Государственных премий Советского Союза и Российской Федерации, кавалер многих государственных наград, Заслуженный профессор Московского университета. Достойно продолжив традицию основанной профессором Н.Е. Жуковским Московской инженерно-механической школы, А.Ю. Ишлинский следовал ее принципу сочетания теоретической фундаментальности с инженерной интуицией, что позволило ему решать сложные прикладные задачи.

В.А. Садовничий отметил, что сегодня, когда в России инженерному образованию уделяется приоритетное внимание, особенно вспоминается, что Александр Юльевич придавал ему большое значение, подчеркивая важнейшую роль теоретической механики как базовой фундаментальной дисциплины. В настоящее время Московский университет активно развивает фундаментальное инженерное образование, отличительной чертой которого является междисциплинарность – конкурентное преимущество классического университета. На созданном в Московском университете факультете фундаментальной физико-химической инженерии разработан образовательный стандарт по фундаментальной инженерии. Ректор напомнил, что этот вопрос обсуждался на недавней встрече с Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным.

Пожелав участникам Симпозиума успешной работы и новых профессиональных достижений, В.А. Садовничий еще раз подчеркнул, что дело, которому посвятил себя Александр Юльевич Ишлинский, сегодня успешно продолжают его ученики и последователи – учёные Московского университета и других научных и образовательных центров.

