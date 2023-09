Ирина Мартусевич: «Мы наблюдаем новые тенденции в сфере взаимодействия бизнеса и вузов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В МИА «Россия сегодня» состоялась презентация проекта «Открытые уроки о технологиях и профессиях будущего», в которой приняла участие проректор, руководитель аппарата НИУ ВШЭ Ирина Мартусевич. В ходе дискуссии обсуждались не только особенности этого проекта и перспективы его реализации, но и более широкая проблематика, связанная с профориентацией школьников, трудоустройством студентов, взаимоотношениями вузов с работодателями. «Открытые уроки о технологиях и профессиях будущего» — совместный просветительский проект Благотворительного фонда «Система» и Российского общества «Знание», реализуемый при поддержке цифровой экосистемы МТС. Его ключевая задача — знакомить школьников и студентов с передовыми российскими технологиями и актуальными профессиями в различных отраслях экономики. Уроки представляют собой видеоролики, в рамках которых ведущие студии — школьники, студенты и молодые специалисты — рассказывают о современных технологиях в области ИТ, фармацевтики и генетики, электронной коммерции, энергетики и т.д. и показывают на примерах ведущих компаний передовой опыт России в области высоких технологий. Как сообщила президент БФ «Система» Лариса Пастухова, еще в мае этого года был запущен пилотный урок, посвященный водороду, и его посмотрели 1,7 млн человек. 18 сентября прошел урок, посвященный электроэнергетике, и в течение года будут запущены другие уроки. Трансляции проходят в сообществах «ВКонтакте» и на сайтах РО «Знание» и флагманского образовательного проекта БФ «Система» «Лифт в будущее».

По мнению первого заместителя гендиректора РО «Знание» Владимира Рыбальченко, проект будет способствовать осмысленному обучению ребят, а вице-президент по управлению персоналом АФК «Система» Светлана Матвеева считает, что он поможет формированию у школьников готовности обучаться непрерывно и следовать новациям. Вице-президент РАН Степан Калмыков отметил важность популяризации знаний и просветительской деятельности, а руководитель Центра социальных и благотворительных программ компании МТС Ольга Юркова заявила, что такие проекты дают уникальную возможность передать молодому поколению экспертизу, накопленную в ведущих технологических компаниях страны. Ректор Госуниверситета управления Владимир Строев сделал акцент на важности ранней профилизации школьников. В этом вузе есть предуниверсарий, где ребят готовят к практико-ориентированному обучению в университете, а уже с первого курса студенты объединяются в группы и реализуют проекты с предприятиями и корпорациями. «Мы поддерживаем инициативу БФ “Система” и Российского общества “Знание” по созданию такого прекрасного проекта, как “Открытые уроки о технологиях и профессиях будущего”, и считаем ее полезной для всех нас», — сказала проректор, руководитель аппарата НИУ ВШЭ Ирина Мартусевич.

«Сегодня мы наблюдаем новые тенденции в сфере взаимодействия бизнеса и вузов, где бизнес стремится привлечь наиболее талантливых студентов уже на ранних этапах обучения. В целом компании заинтересованы развивать свой HR-бренд в университетской среде. Мы организуем встречи с руководителями компаний, чтобы изучить, как они сформировали свою профессиональную карьеру, и они готовы делиться советами и практическим опытом со студентами. Кроме того, мы проводим как онлайн-, так и офлайн-школы, которые мы организуем совместно с партнерами из мира бизнеса. В течение нескольких недель студенты разрабатывают проект и представляют его представителям компаний и университета. Это позволяет им уже на этапе обучения выбирать компанию для будущей работы», — считает Ирина Мартусевич. Она уточнила, что работодатели заинтересованы в максимально подготовленных студентах, что позволит сократить время на адаптацию новых работников на предприятии. Более того, проектная деятельность с участием партнеров из бизнеса может начинаться уже в школах — такой опыт есть в Лицее НИУ ВШЭ, который в этом году впервые набрал восьмые классы. А в университетах бизнес участвует в создании совместных образовательных программ, открывает базовые кафедры. Это достаточно распространенный инструмент, в Вышке открыты кафедры «1С», «Яндекса», МТС и многих других компаний. «Чем ближе компания соприкасается с университетом, чем в более плотном диалоге они находятся, тем выше качество выпускников, тем убедительнее наш ответ на запросы рынка», — считает Ирина Мартусевич. Она также указала на важность поддержки молодых специалистов, которые только вышли на работу. Согласно статистике, сотрудник принимает решение, останется ли он в этой компании больше чем на год, в первые две недели, так что адаптационный период важен. «Студенты Высшей школы экономики достаточно быстро находят работу, большая часть из них начинает работать во время учебы, и мы здесь не сталкиваемся с большими сложностями. Но мы искренне рады, когда компании, в том числе входящие в АФК “Система”, приходят к нам и мы реализуем совместные проекты, в том числе образовательные», — заключила проректор НИУ ВШЭ.

