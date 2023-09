За два года москвичи около шести тысяч раз обратились за внесением изменений в учетное дело и постановкой на жилищный учет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За два года москвичи около шести тысяч раз обратились за услугой по постановке на жилищный учет и внесению изменений в учетное дело. С 31 августа 2021 года горожане могут сделать это онлайн на портале mos.ru. Две госуслуги объединили в одну, что сделало их предоставление более структурированным. Об этом сообщил исполняющий обязанности Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Департамент предоставляет семь государственных услуг в жилищной сфере, за двумя из которых можно обратиться только онлайн на портале mos.ru. Среди них перевод жилого помещения в нежилое и наоборот, а также получение справки о правах на жилые объекты, зарегистрированных до 31 января 1998 года. Остальные пять госуслуг можно получить как в центрах «Мои документы», так и на портале mos.ru. С 2021 года встать на жилищный учет и внести изменения в учетное дело можно с помощью одной услуги «Рассмотрение запроса (заявления) о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и о внесении изменений в учетное дело».

«Такое решение помогло москвичам быстрее ориентироваться в многообразии цифровых продуктов. Электронная альтернатива походу в центры “Мои документы” избавила граждан от необходимости лично посещать государственные учреждения для подачи заявления. Получение госуслуг доступно онлайн в любое время и в удобном месте. Проследить за ходом их оказания можно в личном кабинете на портале mos.ru. За два года за получением услуги граждане обратились около шести тысяч раз, практически каждый третий запрос поступает онлайн», — рассказал Максим Гаман.

Электронные услуги в жилищной сфере развивают столичный Департамент городского имущества, Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, развитие цифровой экосистемы Москвы облегчает взаимодействие города, бизнеса и граждан. Услуги по постановке на жилищный учет и внесению изменений в учетное дело стали первыми в жилищной сфере, которые объединили в одну. Это позволило существенно сократить сроки рассмотрения заявок. Кроме того, жители могут быстрее решить вопрос о выделении жилья или внесении изменений в учетное дело для получения документов, необходимых для операций с недвижимостью.

Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

