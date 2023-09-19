Заявление президента Всемирного банка Аджая Банги, директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и министра экономики и финансов Марокко Надии Феттах Алауи о Ежегодных совещаниях Всемирного банка и МВФ 2023 года

Source: IMF – News in Russian

18 сентября 2023 г.

ВАШИНГТОН. Президент Всемирного банка Аджай Банга, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и министр экономики и финансов Марокко Надия Феттах Алауи сегодня сделали следующее заявление.

«Со времени разрушительного землетрясения в Марокко, произошедшего 8 сентября, персонал Всемирного банка и МВФ в тесной координации с официальными органами Марокко и командой экспертов провел тщательную оценку способности Марракеша принимать Ежегодные совещания 2023 года. При выполнении этой оценки ключевые соображения состояли в том, чтобы проведение Совещаний не мешало жизненно важной работе по оказанию экстренной помощи и восстановлению, а также чтобы была гарантирована безопасность участников. Внимательно изучив выводы оценки, руководство Всемирного банка и МВФ совместно с официальными органами Марокко приняли решение провести Ежегодные совещания 2023 года в Марракеше в намеченные сроки с 9 по 15 октября с адаптацией их содержания в соответствии с обстоятельствами.

Планируя Совещания, мы исходим из того, что чрезвычайно важно провести их таким образом, чтобы не создавать помех ведущейся работе по оказанию помощи и проявить уважение к жертвам бедствия и народу Марокко. Мы считаем, что в это крайне трудное время Ежегодные совещания также предоставят международному сообществу возможность поддержать Марокко и его народ, которые вновь проявили стойкость перед лицом трагедии. Мы также по-прежнему привержены обеспечению безопасности всем участникам».

О Всемирном банке

Всемирный банк играет ключевую роль в глобальных усилиях по искоренению крайней бедности и повышению общего благосостояния. Осуществляя работу в более чем 100 странах, Всемирный банк предоставляет финансирование, оказывает консультационную поддержку и предлагает другие решения, которые позволяют странам решать самые неотложные задачи в области развития.

О Международном валютном фонде

МВФ — глобальная организация, которая ведет работу для достижения устойчивого экономического роста и процветания во всех его 190 странах-членах. С этой целью МВФ поддерживает меры экономической политики, способствующие финансовой стабильности и сотрудничеству в валютно-финансовой сфере, которые необходимы для повышения производительности, создания рабочих мест и экономического благосостояния. МВФ управляется его государствами-членами, которым он подотчетен.

Департамент коммуникаций МВФ

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