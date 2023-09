Детские технопарки приглашают на эфир «100 вопросов взрослому: как расти и развиваться вместе с городом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Детские технопарки Москвы приглашают ребят и их родителей на бесплатное онлайн-ток-шоу «100 вопросов взрослому: как расти и развиваться вместе с городом». Встреча начнется 20 сентября в 16:50. Главный спикер эфира — Алексей Фурсин, исполняющий обязанности руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Для участия нужна регистрация. Ссылка на подключение придет на указанную почту.

«Поговорим о том, как город помогает юным москвичам воплощать в жизнь самые смелые мечты. Расскажу о проектах, которые позволяют выбрать профессию, обучают важным навыкам. Мы даем возможность детям добиваться взрослого успеха и в научно-техническом творчестве, и в креативной отрасли, и в бизнесе», — отметил Алексей Фурсин.

Гость эфира познакомит ребят с действующими городскими программами и проектами, которые помогают определить таланты и профессиональные склонности подростков, а также создают основу для всестороннего развития ребенка. Алексей Фурсин ответит на вопросы, подготовленные слушателями и модератором.

Свои вопросы зрители могут прислать до и во время эфира. Для этого нужно отправить сообщение в телеграм-канал «Детские технопарки Москвы». Авторы самых интересных из них получат памятные сувениры.

Модератор встречи — Варвара Лазовацкая, участник «Движения первых», молодежный блогер, спикер Российской креативной недели, Международного молодежного исторического форума и мероприятия, посвященного Дню молодежи.

