Делегация СПбГАСУ посетила Молодёжный день ВЭФ-2023

Слева направо Михаил Попов, Анастасия Латкина, Никита Казанцев

Делегация СПбГАСУ посетила Молодёжный день VIII Восточного экономического форума.

Мероприятие состоялось 13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ, остров Русский, Владивосток). Соорганизаторами выступили фонд «Росконгресс» и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Анастасия Латкина, специалист управления социальной и внеучебной работы со студентами, Никита Казанцев и Михаил Попов, студенты второго курса бакалавриата автомобильно-дорожного факультета, приняли участие в работе сессий на актуальные для молодёжи темы.

В центре обсуждения находились перспективы развития ИТ-бизнеса с восточноазиатскими, африканскими и латиноамериканскими странами, налаживание эффективных связей с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и молодёжное сотрудничество с представителями других стран, инициативы добровольческих движений, вопросы патриотического воспитания молодёжи и многое другое.

Своими впечатлениями поделился Никита Казанцев: «Больше всего поразила масштабность форума. Огромное количество стендов, инноваций, людей, которые приехали с чётко сформированными целями – найти новых партнёров, обрести новые возможности. В таких мероприятиях полезно участвовать, чтобы расширить кругозор, взглянуть под другим углом на проблемы, которые предстоит решать», – отметил он.

Знания, полученные на форуме, Никита планирует применить в родном вузе, где занимает должность культорга.

«Мне понравился дух товарищества, который окутывал всю территорию ДВФУ. Чувствовалось, что мы делаем одно большое дело на благо страны. У нас появились новые идеи для проектов. Очень плодотворная поездка!» – резюмировал Михаил Попов.

