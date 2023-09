Делегация Объединенных Арабских Эмиратов посетила НИУ ВШЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

© Высшая школа экономики

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов провел встречу с представительной делегацией Объединенных Арабских Эмиратов, которую возглавлял заместитель министра образования этой страны шейх Мохаммед Ибрагим Аль-Муалла. Во встрече приняли участие представители ведущих университетов ОАЭ. «Для нас большая честь принимать такую представительную делегацию из Объединенных Арабских Эмиратов. Это развитый экономический, финансовый, образовательный и транспортный центр. Мы высоко оцениваем усилия правительства Объединенных Арабских Эмиратов по обновлению системы науки и образования страны в соответствии с самыми высокими международными стандартами качества», — сказал ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, приветствуя зарубежных коллег. Он рассказал о Высшей школе экономики, подчеркнув, что это единственный российский вуз, который входит в топ-35 мирового рейтинга лучших молодых университетов и занимает там 31-е место. В Вышке учатся 52 тыс. студентов, в том числе 5,2 тыс. иностранных из почти 140 стран, работают более 5 тыс. преподавателей и научных сотрудников, включая 200 иностранных из 50 стран. В 2023 году НИУ ВШЭ входит в 47 международных предметных рейтингов, занимая там высокие места, в 11 из них входит в топ-100. Никита Анисимов сообщил, что Вышка — международный университет России с огромным количеством полностью англоязычных образовательных программ, и подробнее рассказал о сотрудничестве с арабскими странами в области образования и науки. За последние несколько лет учеными НИУ ВШЭ и ОАЭ выпущено 129 совместных публикаций по разным направлениям научных исследований, около 140 студентов НИУ ВШЭ изучают арабский язык, в этом году запущен новый учебный курс по исламским финансам.

Заместитель министра образования по академическим вопросам ОАЭ Мохаммед Ибрагим Аль-Муалла поблагодарил Никиту Анисимова за теплый, душевный прием в стенах НИУ ВШЭ. В состав делегации вошли представители ведущих вузов страны — Университета ОАЭ, Университета шейха Зайеда, Высших технологических колледжей, Университета Халифы. Высокий гость отметил, что осведомлен о взаимодействии НИУ ВШЭ с Университетом ОАЭ, ректор которого присутствовал на встрече, а также с другими ведущими университетами ОАЭ, и выразил надежду, что встреча в стенах Вышки придаст дополнительный импульс для развития контактов с вузами ОАЭ. «Мы открыты к любому взаимодействию, будь то обмен преподавателями и студентами, организация летних школ, реализация совместных образовательных программ. Мы также приглашаем российские университеты открывать филиалы и представительства в нашей стране. Возможностей для наращивания двустороннего сотрудничества очень много», — заявил заместитель министра. Проректор НИУ ВШЭ Виктория Панова представила гостям ряд предложений о сотрудничестве в области науки и образования, отметив заинтересованность не только в сотрудничестве между университетами: «Мы готовы на более высокий уровень партнерства, не только межуниверситетское, и хотим рассказать, что нам было бы очень интересно действовать в едином образовательном пространстве с ОАЭ. Предлагаем создать программу университетской мобильности в едином образовательном пространстве между нашими двумя странами и, возможно, шире — между странами ЕАЭС и Советом сотрудничества арабских государств Залива».

Среди предложений были озвучены также организация совместных исследований по актуальным темам, создание профильных научных центров (южноаравийских исследований в Вышке и российских и евразийских исследований — на базе ВШЭ и университетов в ОАЭ). Виктория Панова также поздравила коллег с предстоящим вступлением ОАЭ в БРИКС и выразила надежду, что будет сформирован более комплексный механизм коммуникации между молодежью двух стран. «Мы будем рады участию вашей молодежи в нашей Школе БРИКС+ в ноябре этого года. И в целом будем рады обсуждать будущие подобные обмены», — заключила она. Со своей стороны заместитель министра образования по академическим вопросам ОАЭ Мохаммед Ибрагим Аль-Муалла всячески поддержал развитие отношений в межинституциональных сферах и проявил большой интерес к молодежному мероприятию БРИКС в ноябре на площадке НИУ ВШЭ. Первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг отметил, что по объему научных исследований Вышка занимает первое место среди российских университетов и что она является ведущим аналитическим центром российского правительства.

«Те усилия, которые предпринимает сейчас правительство ОАЭ по технологической и цифровой трансформации страны, по продвижению на лидерские позиции во многих областях современной науки, отражают направления исследований и разработок в области научно-технической политики, которые ведутся в нашем университете, в том числе в международном партнерстве», — добавил Леонид Гохберг. Он назвал несколько позиций, по которым возможно сотрудничество, и отметил, что недавно в Вышке завершилась разработка форсайта науки и технологий для правительства ЮАР, идет работа с министерствами науки Марокко, Малайзии и Вьетнама по формированию системы государственной статистики и политики в сфере науки и технологий. Также он выдвинул предложение по созданию совместного с ОАЭ центра в области научно-технической политики и форсайта. Подводя итоги встречи, Мохаммед Ибрагим Аль-Муалла сделал акцент на необходимости сотрудничества с НИУ ВШЭ по линии БРИКС, по вопросам подготовки студентов для участия в международных олимпиадах и разработки прогнозов развития страны. В свою очередь Никита Анисимов поблагодарил заместителя министра и его коллег за встречу и отметил, что каждый ее участник с российской стороны в течение ближайшего учебного года обязательно посетит ОАЭ для дальнейшего развития партнерских отношений.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI