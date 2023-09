Город принял в собственность фонтан в сквере Девичьего Поля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город принял в собственность фонтан в районе Хамовники, который долгое время не работал и не обслуживался. Гидротехническое сооружение передали в эксплуатацию государственному бюджетному учреждению (ГБУ) «Гормост». Об этом сообщил исполняющий обязанности Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Фонтан в сквере Девичьего Поля, недалеко от Новодевичьего монастыря, был установлен в 1930 году напротив Военной академии имени М.В. Фрунзе. Долгое время гидротехническое сооружение площадью 1,4 тысячи квадратных метров не работало. Благодаря проведенной Департаментом работе фонтан принят в городскую собственность как бесхозяйный объект и передан в эксплуатацию ГБУ “Гормост”», — рассказал Максим Гаман.

Бесхозяйными считаются объекты, у которых нет собственника. Также их признают таковыми, если собственник неизвестен или отказался от имущества. Город ведет системную работу по выявлению таких объектов и оформлению их в собственность. Как правило, это отдельные здания или часть коммунальной инфраструктуры.

С начала 2023 года город принял в собственность свыше 100 бесхозяйных объектов. Это позволит своевременно обслуживать коммуникации и вовлечь еще недавно заброшенную недвижимость в хозяйственный оборот.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

