Годовой план по строительству недвижимости в столице выполнен досрочно. За восемь месяцев на территории Москвы построено и введено в эксплуатацию 396 различных объектов общей площадью свыше девяти миллионов квадратных метров.

При этом ежегодный ориентир по возведению объектов недвижимости в городе составляет 8,5 миллиона квадратных метров. Таким образом, к сентябрю 2023 года он не только выполнен, но перевыполнен на 500 тысяч квадратных метров.

Доля инвесторов в общем вводе недвижимости составляет 80 процентов — это говорит о хорошем инвестиционном климате в столице.

Среди введенных в эксплуатацию объектов — 191 новостройка общей жилой площадью более чем 4,1 миллиона квадратных метров, 86 медицинских, образовательных и спортивных объектов общей площадью почти 800 тысяч квадратных метров, а также 84 объекта коммерческой, деловой и производственной инфраструктуры более чем на 1,3 миллиона квадратных метров.

Бюджет Москвы на 2023 год сохранит социальную направленность — Сергей Собянин

