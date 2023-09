В ТиНАО построят два детских сада, школу и поликлинику по договорам участия

Source: MIL-OSI Russian Language News

В поселении Кокошкино построят три объекта образования и поликлинику с подстанцией скорой помощи по договорам участия. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В столице инвесторы принимают участие в развитии социальной инфраструктуры, возводя вместе с жилыми кварталами социально значимые объекты по договорам участия. Так, согласованы два таких договора на строительство в поселении Кокошкино двух детских садов для 550 воспитанников, школы для 1,1 тысячи учеников, а также поликлиники с подстанцией скорой помощи. Инвестиции в реализацию проектов составят более 6,9 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

В феврале 2021 года в Москве утвердили новый механизм обеспечения жителей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Девелоперы заключают договоры участия в развитии и благоустройстве столицы и возводят социально значимые объекты в рамках проектов строительства жилья.

«Все объекты будут построены недалеко от деревни Санино. Оба детских сада и школа войдут в образовательный комплекс, в строительство которого инвестор вложит более 3,7 миллиарда рублей. Площадь будущей поликлиники с подстанцией скорой помощи превысит 18 тысяч квадратных метров. В ее строительство инвестор вложит 3,14 миллиарда рублей», — отметил исполняющий обязанности Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максим Гаман.

Москва строится с учетом ключевого принципа комплексности и сбалансированности. Появление новых домов, станций метро и дорог влияет на развитие столицы в масштабе и, конечно, на бытовые нужды горожан. Таким образом, создается городская среда, ориентированная на человека. Москва проектируется с большой перспективой на будущее, чтобы жить в новых домах, ездить по новым дорогам и пользоваться новыми станциями метро смогло не одно поколение москвичей.

