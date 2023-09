В Новохорошевском проезде возведут новостройку по программе реновации на 231 квартиру

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Хорошево-Мневники построят дом с подземной автостоянкой по программе реновации. Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор. Новостройка появится по адресу: Новохорошевский проезд, владение 24/3/1.

«Жилой дом будет состоять из двух секций переменной этажности. Общая площадь объекта составит 24,5 тысячи квадратных метров. Для переселения жителей района будет доступна 231 квартира с современными планировками и ремонтом. Выданное разрешение позволяет застройщику приступить к работам на выделенном участке», — рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

Новостройка будет иметь г-образную форму. Для отделки фасадов используют кирпич нескольких оттенков, чтобы создать эффект градиента.

В доме будет 37 однокомнатных, 180 двухкомнатных и 14 трехкомнатных квартир. Две из них адаптируют для маломобильных жильцов: сделают расширенные дверные проемы, большие холлы и совмещенные санузлы со специальными поручнями. Во всех помещениях выполнят улучшенную отделку, соответствующую стандартам программы реновации.

На первых этажах разместятся колясочные, комнаты консьержей, помещения общественного назначения и центр информирования населения. Кроме того, проект предусматривает создание наземной парковки.

Придомовую территорию благоустроят: оборудуют проезды и тротуары, детскую и спортивную площадки, места для отдыха. Во дворе установят малые архитектурные формы, разобьют газоны, высадят кустарники и многолетники.

Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах по программе реновации.

«На всех этапах строительства дома на Новохорошевском проезде будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия на основании утвержденной программы проверок. К работам привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — добавил Игорь Войстратенко.

Собянин: 86,8 тысячи человек получат современные квартиры по реновации в СЗАО

Москва является одним из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в эксплуатацию в Москве вырос в два раза — с трех миллионов до пяти-семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года возведено около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к домам, включенным в программу реновации.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI