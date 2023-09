В ГУУ пройдет акселератор «Технологии будущего»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

22 сентября в ГУУ состоится открытие работы Акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив «Технологии будущего». Проект реализуется при финансовой поддержке АНО «Платформа Национальной Технологической Инициативы».

В ходе работы акселератора будет проведено порядка 30 мероприятий, в том числе с участием представителей организаций-партнеров.

Программа будет включать 2 трека:

Для команд-новичков, которые будут разрабатывать концепции проектов с нуля; Для тех, кто ранее участвовал в акселераторах, есть готовая концепция или MVP проекта и готов развиваться дальше.

Участники второго трека под руководством профессиональных бизнес-трекеров подготовят свой проект к выходу на рынок.

В декабре 2023 года пройдет финальный Демодень, на котором лучшие команды-участники представят свои проекты экспертам и партнерам программы.

Акселератор «Технологии будущего» осуществляет разработку проектов по следующим направлениям:

цифровые технологии и информационные системы;

новые материалы, оборудование и производственные технологии;

медицина и технологии здоровьесбережения.

Направления работы акселератора соответствуют Направлениям рынков НТИ Технет и Хэлснет.

Партнерами Акселератора выступают МТРК «Мир», Стартап-студия «Открытые инновации», ООО «Вин Бизнес Решения», Московская ассоциация предпринимателей, ООО «Платформа Эвеон», Бизнес-студия «Скорость отрыва» и другие.

Для участия в открытии работы акселератора необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://leader-id.ru/events/451688

Желающие стать участником Акселератора по любому из треков могут обращаться к организатору: доценту кафедры управления проектом Екатерине Халимон по телефону 8-919-760-15-13.

Подробная информация о программе Акселератора

