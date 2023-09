Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

18 сентября ректор МГУ академик В. А. Садовничий встретился с делегацией Комитета науки и инноваций города Шэньчжэня. Приветствуя гостей, Виктор Антонович рассказал, что встреча проходит в историческом зале Главного здания МГУ, где висит картина, подаренная ректором Пекинского университета по случаю 200-летия МГУ. Она дорога тем, что является для МГУ символом дружбы с Китаем.

Ректор МГУ вспомнил, что был одним из первых, кто побывал на месте будущего города Шэньчжэня еще в 1976 году. Он стоял на берегу залива, где на тот момент была деревня с рыбацкими хижинами и сетями для ловли рыбы. Тогда он узнал, что вскоре на этом месте построят город. Сложно поверить, что сегодня это огромный город с населением более 12 млн человек.

В. А. Садовничий выразил отдельную благодарность правительству Шэньчжэня за содействие в создании совместного российско-китайского Университета, учрежденного Московским университетом и Пекинским политехническим институтом в Шэньчжэне. Московский университет ежегодно направляет туда десятки преподавателей. Это не по силу ни одному другому российскому вузу. Но не стоит останавливаться на достигнутом: необходимо создавать новые совместные лаборатории и реализовывать совместные научные проекты. Ведь именно таким образом происходит взаимодействие учёных всего мира.

Московский университет готовится к 270-летнему юбилею. Ректор Московского университета пригласил руководство Шэньчжэня принять участие в празднике, который состоится 25 января 2025 года.

Глава китайской делегации, генеральный директор Комиссии по науке, технологиям и инноваций Шэньчжэня Чжан Линь поблагодарил ректора МГУ за теплый прием и передал приветствие от мэра Шэньчжэня. Он рассказал о своём городе, который сегодня является центром технологий и инноваций. Для продвижения инноваций и привлечения инвестиций важно использовать опыт университетов.

Чжань Линь сказал, что обязательно встретится с руководством Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, чтобы обсудить, какие центры можно было бы открыть. Китайская сторона открыта к предложениям МГУ.

Господин Чжан горячо поблагодарил ректора за приглашение принять участие в праздновании юбилея Московского университета. МГУ имени М.В. Ломоносова — выдающийся университет, где учится и работает множество талантливых студентов и ученых. В ответ он пригласил ректора посетить Шэньчжэнь. В. А. Садовничий также рассказал гостям об Инновационном научно-технологическом центре МГУ «Воробьёвы горы» и пригласил китайские компании “войти” в Долину. Он предположил, что это было бы особенно интересно компаниям, занимающимся вопросами искусственного интеллекта. Директор Чжан поддержал предложение ректора. Он упомянул о том, что Шэньчжэнь также называют китайской “силиконовой долиной”, поэтому китайские компании с радостью примут это приглашение.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI