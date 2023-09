Более 380 экскурсий проведут в Москве к Всемирному дню туризма

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 23 по 25 сентября в столице пройдут бесплатные групповые экскурсии в честь Всемирного дня туризма. Их организуют в рамках культурно-просветительской акции «Московские истории». Об этом сообщила Наталья Сергунина, исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы. Онлайн-регистрация открыта на портале Russpass до 20 сентября.

«Профессиональные гиды проведут больше 380 экскурсий. Москвичи и туристы смогут прогуляться по историческому центру, побывать в городских парках, музеях, библиотеках и на других площадках», — отметила Наталья Сергунина.

Культурно-просветительская акция проводится в столице с 2020 года. За все время в ней приняли участие уже свыше 24 тысяч взрослых и детей. В новом сезоне к проекту присоединилось еще девять культурных площадок. В их число вошли Дом культуры «ГЭС-2», Музей Победы, Третьяковская галерея, Государственный музей искусства народов Востока, Еврейский музей и центр толерантности и другие.

Программа объединила тематические прогулки на любой вкус. Например, участники экскурсии «Московские легенды — ЦДМ» обратят внимание на уличные витрины Центрального детского магазина на Лубянке и рассмотрят в деталях витражи, созданные по мотивам русских народных сказок. Победитель туристической премии «Путеводная звезда» Марина Крамская покажет гостям обновленное пространство «Музей детства», где представлено более тысячи экземпляров игрушек 1950-1980-х годов.

Маршрут «Университетский квартал» пройдет по территории одного из старейших учебных заведений страны — Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

На прогулке по Бульварному кольцу жители и гости города узнают интересные факты о достопримечательностях, которые будут встречаться им на пути. В их число войдут Дом-музей М.Н. Ермоловой, Московский художественный академический театр имени М. Горького, памятники А.С. Пушкину и другим поэтам и писателям.

Для записи на любое из мероприятий цикла необходимо зарегистрироваться и заполнить свой профиль в туристическом сервисе Russpass. За сутки до сбора группы в личный кабинет придут напоминание и контакты гида.

Программа подготовлена Комитетом по туризму Москвы при поддержке столичного Департамента культуры, Департамента инвестиционной и промышленной политики города, Московского дома национальностей, ГПБУ «Мосприрода», Московского метрополитена, а также экскурсионных компаний и Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров.

Всемирный день туризма отмечается 27 сентября.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI