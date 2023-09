Более 240 тысяч пожертвований сделали горожане с помощью благотворительного сервиса mos.ru

Source: MIL-OSI Russian Language News

Москвичи сделали более 240 тысяч пожертвований через благотворительный сервис на портале mos.ru на общую сумму более 82 миллионов рублей.

Горожане помогали многодетным семьям, тяжелобольным детям, людям с инвалидностью, бездомным животным и многим другим. На данный момент c помощью сервиса можно помочь подопечным 85 проверенных благотворительных организаций.

«Мы непрерывно работаем над тем, чтобы пожертвования с помощью нашего сервиса были максимально удобны. Помощь нуждающимся на странице сервиса доступна без авторизации на портале mos.ru. Кроме того, сделать благотворительный платеж можно вместе с оплатой своих ежемесячных счетов в мобильном приложении “Моя Москва”, для этого не нужно переходить на специальную вкладку. В честь особого повода, например дня рождения, в сервисе можно создать свой собственный благотворительный сбор и пригласить друзей и близких помочь нуждающимся вместе. И все это только маленькая часть всех доступных для горожан возможностей, благодаря которым помогать действительно просто», — рассказал Борис Фролов, исполняющий обязанности заместителя руководителя столичного Департамента информационных технологий.

Как помочь

Сделать пожертвование можно на странице сервиса. Для этого достаточно выбрать одну или несколько программ и желаемую сумму перевода. Также есть возможность настроить автоплатежи, чтобы помогать регулярно. Сделать это можно после перевода средств, достаточно нажать на кнопку «Подключить автоплатеж» на странице с результатом оплаты. Необходимо выбрать периодичность и дату списания, а также сумму и способ оплаты. Кроме того, благотворительный сервис доступен в разделе «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильном приложении «Моя Москва».

Благотворительный сервис на mos.ru — совместный проект столичных Департамента информационных технологий и Комитета общественных связей и молодежной политики, реализуемый при поддержке Общественной палаты города Москвы. С помощью сервиса горожане могут поддержать детей и взрослых, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, людей с ограниченными возможностями здоровья, бездомных животных и многих других, кто нуждается в помощи.

Фонды регулярно отчитываются, куда направляются собранные средства. Отчеты размещаются на страницах благотворительных программ на mos.ru/blago.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

