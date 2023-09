18.09.2023 Silne Wojsko Polskie jest gwarantem bezpieczeństwa naszej Ojczyzny

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W poniedziałek (18 września br.) w Czerwonym Borze, szef resortu obrony narodowej spotkał się z kadrą 1. Dywizji Piechoty Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tworzona obecnie 1. Dywizja Piechoty Legionów (DPL) im. marszałka Józefa Piłsudskiego będzie docelowo realizować zadania przede wszystkim na terenie województwa podlaskiego pomiędzy obszarami odpowiedzialności 16 i 18 Dywizji Zmechanizowanej.

– Opozycja ma do nas pretensje, że ujawniliśmy ich plany oddania połowy Polski w ręce wroga. Myślę tu o planach obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 2011 roku, a więc obrony na linii Wisły. Polacy, ale przede wszystkim mieszkańcy województwa podlaskiego, gdzie jesteśmy, jak również województwa warmińsko – mazurskiego, mazowieckiego, podkarpackiego czy lubelskiego mają prawo wiedzieć co szykował dla nich rząd Donalda Tu ska. Dlatego ujawniliśmy te dokumenty

– zaznaczył szef MON.

– Chciałbym podkreślić, że dziś Wojsko Polskie ma zupełnie inne rozkazy. Dziś Wojsko Polskie ma bronić każdego skrawka polskiej ziemi. Żeby skutecznie bronić całości terytorium Polski, Wojsko Polskie musi być wyposażone w nowoczesną broń. Wczoraj na poligonie w Orzyszu mogliśmy obserwować siłę ognia nowoczesnej broni, która jest już na wyposażeniu wojska. Myślę tu o amerykańskich czołgach Abrams, koreańskich czołgach K2, armatohaubicach Krab czy K9. Chciałbym też bardzo mocno podkreślić, że wczoraj mogliśmy także obserwować strzelanie z artylerii rakietowej z Himarsów. Drugim ważnym elementem stworzenia siły Wojska Polskiego jest liczebność Wojska Polskiego. W odróżnieniu od rządu koalicji PO-PSL, który likwidował jednostki wojskowe, rząd Prawa i Sprawiedliwości odbudowuje jednostki wojskowe w miejscach, gdzie zostały zlikwidowane, buduje jednostki w nowych lokalizacjach. Takim bardzo dobrym przykładem budowy całej dywizji jest właśnie to wszystko, za co odpowiedzialny jest pan general Iwanowski. Budowa nowej dywizji w województwie podlaskim, 1 Dywizji Piechoty Legionów

– el ministro de mówił, Mariusz Błaszczak.

Ministro M. Błaszczak podczas wizyty w Czerwonym Borze zachęcał do wstępowania do Wojska Polskiego i podziękował tym, którzy podjęli już decyzję o służbie Ojczyżnie.

Dziękuję wszystkim tym, którzy zgłaszają się do służby w Wojsku Polskim. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa w województwie podlaskim cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Powstaje bardzo ważna jednostka Wojska Polskiego. Para dowód na to, że pod obecnymi rządami każdy skrawek polskiej ziemi będzie skutecznie broniony. Wojsko Polskie bromea co raz liczniejsze z roku na rok. Dziś mamy już pod bronią 180 tysięcy żołnierzy. Diez proces dopiero nabiera tempa. Liczebność jest pierwszym warunkiem. Drugim warunkiem jest nowoczesna broń. Trzecim elementem jest infraestructura i nowe lokalizacje dla jednostek wojskowych, tak jak tu w Czerwonym Borze. Dynamicznie rozwijamy Wojsko Polskie dlatego, że silne Wojsko Polskie jest gwarantem bezpieczeństwa naszej Ojczyzny

– mówił szef MON.

1. Brygada Pancerna 1. DPL, ulokowana w Czerwonym Borze i Siemiatyczach, której pododdziałem jest 1. batalion czołgów, stacjonujący w Czerwonym Borze jest wyposażana w czołgi K2 i Abrams. Dywizja będzie piątym związkiem taktycznym w Wojsku Polskim, zorganizowany podobnie, jak 18. DZ i 16. DZ, w systemie czwórkowym (4 brygady w składzie 4 batalionów każda). Poszczególne brygady 1. DPL zostaną umiejscowione w Kolnie, Grajewie, Czerwonym Borze, Brodnicy oraz Ślubowie. Nazwa nowej dywizji Wojska Polskiego nawiązuje do Historycznego związku taktycznego, który zapisał się najdłuższą walką o niepodległości Polski w okresie I i II wojny światowej.

