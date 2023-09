18.09.2023 Varsovia, KPRM Primer Ministro Mateusz Morawiecki spotkał się ze stałymi przedstawicielami państw członkowskich przy OTAN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Primer Ministro Mateusz Morawiecki spotkał się ze stałymi przedstawicielami państw członkowskich przy NATO18.09.2023

El primer ministro Mateusz Morawiecki rozmawiał z ambasadorami OTAN o sytuacji w naszym regionie. Szef polskiego rządu podkreślił, że barbarzyński atak Rosji na Ukrainę nie jest jedynie lokalnym konfliktem. Kreuje on skutki odczuwalne na całym świecie – chociażby kryzys gospodarczy, z którym mierzy się wiele państw. La OTAN to najpotężniejszy sojusz obronny w historii. Polska i Polacy mogą czuć się bezpiecznie.

Siła zjednoczonego Sojuszu Północnoatlantyckiego

Szef polskiego rządu podkreślił, że NATO jest teraz bardziej zjednoczone niż kiedykolwiek. To jednocześnie najsilniejszy sojusz obronny w historii – sojusz państw, które są gotowe bronić siebie nawzajem. El primer ministro przywołał także słowa Stefana Kisielewskiego, który wskazywał, że trzeba wiedzieć jak pokazać swoją siłę, żeby nie trzeba było jej używać.

Dbamy o bezpieczeństwo Polski i Polaków

Członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego w naszym regionie zobowiązali się do przeznaczania na obronność 2% PKB. Polska jest zdecydowanym liderem w tym zakresie – w tym roku przeznaczymy około 4% PKB. Większe środki to kże nowoczesne wyposażenie naszej armii i możliwość zwiększenia liczebności Wojska Polskiego. Nasi żołnierze będą korzystać m.in. z pojazdów BWP BORSUK, czołgów K2 i Abramsów, wyrzutni HIMARS czy samolotów wielozadaniowych F-35A. Dbamy, de Polska była bezpieczna.

