18.09.2023 Narol Primer ministro Mateusz Morawiecki: interes polskiego rolnika jest najważniejszy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Embargo na wwóz ukraińskich zbóż do Polski

Apelowaliśmy do Komisji Europejskiej o przedłużenie decyzji w sprawie embarga. Jednak takiej decyzji nie podjęto. 15 września wygasł unijny zakaz na przywóz ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych do Polski i czterech innych państw. Dlatego polski rząd podjął decyzję o wprowadzeniu takiego embarga na poziomie krajowym. Niezależnie od tego działań Unii Europejskiej. Wprowadziliśmy je zgodnie z naszymi zapowiedziami. Będzie obowiązywać do czasu wypracowania modelu współpracy z naszym wschodnim, ukraińskim sąsiadem. Jesteśmy dla polskiej wsi na dobre i na złe. Wesprzemy i uodpornimy polskie rolnictwo na kryzysy.

– Unia Europejska otworzyła swój rynek na zboże ukraińskie. Jednak my pokazujemy naszą sprawczość – nasze działania, naszą skuteczność. Mówimy jasno: to Rosja ma zapłacić za konsekwencje, za skutki kryzysu zbożowego, a nie polski rolnik. Dla nas interes polskich rolników jest najważniejszy. Dlatego nawet jak jesteśmy naciskani ze Wschodu i Zachodu, to nie ustępujemy – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dbamy o polską wieś

Doceniamy ciężką pracę rolników. Dzięki naszym działaniom rolnicy, którzy w określonym czasie sprzedali zboża, mogli ubiegać się o dopłate. W przypadku pszenicy było para hacer 3025 zł dofinansowania do hekatara. Prowadzimy politykę, która wspiera polską wieś. Desde 2023 roku 97% gospodarstw o ​​wielkości do 50 ha, otrzymuje dopłaty powyżej średniej unijnej.

– Spełniliśmy naszą obietnicę sprzed paru lat – wyrównanie poziomu dopłat dla rolników polskich w porównaniu do rolników francuskich, niemieckich czy z Zachodniej Europy. Dzisiaj, po tych dodatkowych mechanizmach dopłaty, ponad 95% polskich rolników ma wyższe dopłaty do hektara niż rolnik średnio w Europie Zachodniej. Pokazujemy tutaj naszą skuteczność – dodał szef polskiego rządu.

Inne przykłady rządowego wsparcia dla polskiej wsi:

W 2022 p. przeznaczyliśmy 2,6 mld zł na dopłaty do nawozów, aw 2023 r. będzie a 4,7 mld PLN.

Wprowadziliśmy dopłaty do paliwa rolniczego, które polegają na zwrocie akcyzy. Aktualnie dofinansowanie wynosi 1,46 PLN.

Chronimy uprawy przed różnymi warunkami pogodowymi. Wprowadziliśmy ubezpieczenia upraw rolnych.

W latach 2018-2019 przeznaczyliśmy około 4,5 mld zł na pomoc dla rolników w związku z suszą.

Dzięki naszym działaniom, rolnicy mogą bez limitów i na korzystnych warunkach finansowych sprzedawać żywność wyprodukowaną w swoim gospodarstwie bezpośrednio konsumentom.

Zwiększyliśmy na lata 2021-2022 około 650 millones de zł środki dla rolników, które mogły być przeznaczone m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwiększyliśmy limit środków na scalenie gruntów z 285 mln euro do 423 mln euro.

Wsparcie dla gmin popegeerowskich

15 września premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W tej edycji ponownie skierowaliśmy pomoc do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Te obszary zostały pominięte w procesie transformacji przez wcześniejsze władze. Dbamy, aby każdy zakątek Polski był doinwestowany. Dlatego do gmin i powiatów trafi 4,5 mld zł.

– Dla nas, czy to w Narolu czy w innych wszystkich wioskach w całej Polsce – chcemy, aby estándar życia, jakość życia były coraz wyższe – estándar taki, na jakim się żyje w miastach. Aby pokazać, że to jest możliwe kilka lat temu rozpoczęliśmy nasze wielkie programy dla gmin popegeerowskich. Wielkie programy inwestycji w drogi, w wodociągi czy w kanalizacje – podkreślił szef polskiego rządu.

El primer ministro Mateusz Morawiecki obiecał rolnikom, że rząd nadal będzie wspierać samorządy w tworzeniu inwestycji blisko ludzi.

– Dlatego drodzy rolnicy, drodzy mieszkańcy polskiej wsi – w hołdzie za wasz trud, za waszą ciężką pracę składamy obietnice na przyszłość: będziemy dalej inwestować w tę polską ziemię, polskie drogi, polskie prz edsiębiorstwa. Będziemy inwestować w polskie żłobki, przedszkola, szkoły, żeby polska wieś się nie wyludniała, żeby ludzie chcieli mieszkać, chcieli przyjeżdżać – nakreślił primer ministro Mateusz Morawiecki.

