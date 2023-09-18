Этот день в истории Политеха: 18–24 сентября

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
Продолжаем спецпроект «Этот день в истории», посвящённый 125-летию Политеха. И в этом выпуске будут представлены значимые события с 18 по 24 сентября.
18 сентября 2018 года в Политехническом университете свои двери распахнул единственный в России научно-образовательный центр промышленной робототехники «Kawasaki-Политех».
На базе центра Kawasaki-Политех реализуются образовательные программы университета. Центр сотрудничает с промышленными предприятиями для разработки и внедрения технологий автоматизации производства.
19 сентября 2011 года был издан приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2310 о присоединении к Политеху Санкт-Петербургского института машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ) в качестве структурного подразделения. ПИМаш был основан в 1930 году как первый в стране «завод-втуз». Относился к Ленинградскому металлическому заводу.
20 сентября 1901 года принято решение об укладке полов из метлахской плитки, которую и по сей день можно наблюдать в исторических корпусах Политеха. На то время это было одно из самых дорогостоящих напольных покрытий, высокая цена которого оправдывалась высоким качеством, износостойкостью и красотой.
Своё название плитка получила в честь немецкого города Метлах, где в середине позапрошлого века было налажено первое крупномасштабное производство изделий из керамики. Керамикой подобного образца декорировались не только жилые дома, но и известные исторические дворцы, соборы и вокзалы. Здания Большого театра в Москве, Мариинского театра и Российской Национальной библиотеки в Петербурге, гамбургское метро, Кёльнский собор и даже каюты высокого класса на небезызвестном «Титанике» — их полы были украшены покрытием из метлахской плитки.
Во время реставрационных работ главной лестницы Политеха под старым напольным покрытием были обнаружены исторические полы, уложенные знаменитой метлахской плиткой.
21 сентября 1937 года начались исследования на первом в России циклотронном ускорителе частиц. Трижды Герой Социалистического Труда, академик АН СССР Игорь Васильевич Курчатов, один из основоположников атомной энергетики России, был частью команды, спроектировавшей и построившей первый в России циклотронный ускоритель частиц, который был установлен в Радиевом институте. Напомним, Игорь Курчатов в 1923 году поступил на кораблестроительный факультет Политехнического института. С 1927 по 1929 годы он вёл курс по физике диэлектриков на физико-математическом факультете ЛПИ, до 1933 года работал доцентом электромеханического факультета.
21 сентября 1911 года, в связи с уходом А.С. Посникова с поста директора Политехнического института, Совет избрал на эту должность сроком на три года Владимира Владимировича Скобельцына. Он возглавлял институт в течение шести лет, в годы политических волнений и Первой мировой войны. Он не только сумел сохранить институт со всеми его учебными и научными учреждениями, но и приложил все свои силы для дальнейшего его развития. В те же годы к юго-западному крылу студенческого общежития была пристроена домовая церковь Покрова Божией Матери по проекту преподавателя института, архитектора И.В. Падлевского.
23 сентября 1967 года состоялось открытие Памятника погибшим политехникам у Главного здания Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина. Монумент из красного гранита, символизирующий уходящих на фронт студентов, преподавателей и сотрудников института, возвели на средства, которые внесли члены коллектива, родственники и близкие погибших, а также многие выпускники института. Сегодня Памятник погибшим политехникам является одним из главных символов нашего университета: здесь проходят митинги, проводятся торжественные линейки и встречаются выпускники, закончившие вуз.
24 сентября 2012 года Учёный совет СПбГПУ принял решение о масштабной реорганизации внутренней структуры университета. Её концепция основывалась на образовании крупных структур в форме институтов, ориентированных на ключевые направления развития страны, претендующих на лидирующие позиции в системе высшего образования.
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