Этот день в истории Политеха: 18–24 сентября

Продолжаем спецпроект « Этот день в истории », посвящённый 125-летию Политеха. И в этом выпуске будут представлены значимые события с 18 по 24 сентября.

18 сентября 2018 года в Политехническом университете свои двери распахнул единственный в России научно-образовательный центр промышленной робототехники « Kawasaki-Политех ».

На базе центра Kawasaki-Политех реализуются образовательные программы университета. Центр сотрудничает с промышленными предприятиями для разработки и внедрения технологий автоматизации производства.

19 сентября 2011 года был издан приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2310 о присоединении к Политеху Санкт-Петербургского института машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ) в качестве структурного подразделения. ПИМаш был основан в 1930 году как первый в стране «завод-втуз». Относился к Ленинградскому металлическому заводу.

20 сентября 1901 года принято решение об укладке полов из метлахской плитки, которую и по сей день можно наблюдать в исторических корпусах Политеха. На то время это было одно из самых дорогостоящих напольных покрытий, высокая цена которого оправдывалась высоким качеством, износостойкостью и красотой.

Своё название плитка получила в честь немецкого города Метлах, где в середине позапрошлого века было налажено первое крупномасштабное производство изделий из керамики. Керамикой подобного образца декорировались не только жилые дома, но и известные исторические дворцы, соборы и вокзалы. Здания Большого театра в Москве, Мариинского театра и Российской Национальной библиотеки в Петербурге, гамбургское метро, Кёльнский собор и даже каюты высокого класса на небезызвестном «Титанике» — их полы были украшены покрытием из метлахской плитки.

Во время реставрационных работ главной лестницы Политеха под старым напольным покрытием были обнаружены исторические полы , уложенные знаменитой метлахской плиткой.

21 сентября 1937 года начались исследования на первом в России циклотронном ускорителе частиц . Трижды Герой Социалистического Труда, академик АН СССР Игорь Васильевич Курчатов , один из основоположников атомной энергетики России, был частью команды, спроектировавшей и построившей первый в России циклотронный ускоритель частиц, который был установлен в Радиевом институте. Напомним, Игорь Курчатов в 1923 году поступил на кораблестроительный факультет Политехнического института. С 1927 по 1929 годы он вёл курс по физике диэлектриков на физико-математическом факультете ЛПИ, до 1933 года работал доцентом электромеханического факультета.

21 сентября 1911 года, в связи с уходом А.С. Посникова с поста директора Политехнического института, Совет избрал на эту должность сроком на три года Владимира Владимировича Скобельцына . Он возглавлял институт в течение шести лет, в годы политических волнений и Первой мировой войны. Он не только сумел сохранить институт со всеми его учебными и научными учреждениями, но и приложил все свои силы для дальнейшего его развития. В те же годы к юго-западному крылу студенческого общежития была пристроена домовая церковь Покрова Божией Матери по проекту преподавателя института, архитектора И.В. Падлевского.

23 сентября 1967 года состоялось открытие Памятника погибшим политехникам у Главного здания Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина. Монумент из красного гранита, символизирующий уходящих на фронт студентов, преподавателей и сотрудников института, возвели на средства, которые внесли члены коллектива, родственники и близкие погибших, а также многие выпускники института. Сегодня Памятник погибшим политехникам является одним из главных символов нашего университета: здесь проходят митинги , проводятся торжественные линейки и встречаются выпускники, закончившие вуз.

24 сентября 2012 года Учёный совет СПбГПУ принял решение о масштабной реорганизации внутренней структуры университета. Её концепция основывалась на образовании крупных структур в форме институтов, ориентированных на ключевые направления развития страны, претендующих на лидирующие позиции в системе высшего образования.

