Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В новом учебном году студенты Школы коммуникаций НИУ ВШЭ будут изучать одну из дисциплин полностью в виртуальном пространстве. В этом им поможет личный аватар преподавателя. Результатом освоения дисциплины станет реализация собственного проекта в metaverse. «Ивент-маркетинг в метавселенных» — новая дисциплина, аналогов которой нет ни в одном вузе РФ. Она аккумулирует знания о том, какие подвиды есть у метавселенных, в чем особенности различных метаплощадок и как бренду воспользоваться metaverse для достижения своих целей. Студенты посетят ряд метавселенных, внутри каждой площадки их будет ждать виртуальный экскурсовод в виде личного аватара. Он расскажет, какие возможности есть у конкретной вселенной, об интеграциях брендов и блокчейн-технологиях, которые они используют.

Одним из основных плюсов погружения в метавселенные является возможность объединения пользователей со всего мира на одной площадке. «Мы визуализируем — создаем аватаров для экспертов, коучей, психологов, блогеров, — говорит Анна Грин, автор дисциплины, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ, основатель и руководитель MAYAM Digital Fashion Studio. — Во время наших мероприятий в метавселенной вы можете “подойти” и пообщаться с самыми необычными спикерами, встретиться с которыми лично, возможно, было бы непросто. Digital-fashion-показы от нашей студии ежегодно транслируются на неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Монако, Лос-Анджелесе». Анна Грин считает дополнительной ценностью посещения метавселенных возможность создать тот аватар, который будет дарить положительные эмоции. Для игровой индустрии это не новость, но метавселенные значительно обновили аудиторию виртуальных гостей — сегодня это миллионы новых пользователей всех возрастов. «Бренды активно развивают свое присутствие в метавселенных, — отметила Анна Грин. — Интеграции совершенно разные — от модных показов до образовательных проектов. Бизнес, вышедший в metaverse, однозначно выигрывает (зарабатывает больше или улучшает другие намеченные показатели). Все благодаря геймификации — это маркетинг XXI века. Классическая реклама не может вовлекать так, как встроенная в виртуальную реальность». Финальным заданием для студентов, осваивающих дисциплину, станет проведение собственного мероприятия в metaverse. Для реального бренда они пропишут тактику, KPI и сценарий, а после проведения мероприятия соберут обратную связь от участников.

«Преподавателями бакалаврской программы “Реклама и связи с общественностью” всегда становятся практики индустрии коммуникаций, — подчеркнула Мария Мордвинова, академический руководитель программы. — Они знают и чувствуют тренды, иногда предсказывая их. Уверена, что студентов ожидает яркая дисциплина и глубокое погружение в новые вселенные. И конечно, этот опыт пригодится им при трудоустройстве — выделит их резюме». Метавселенные доступны каждому, у кого есть персональный компьютер и интернет. На сегодняшний день все виртуальные площадки функционируют по кросс-платформенному принципу, не требуется дополнительно скачивать софт или оплачивать доступ. Также необязательно покупать дорогое оборудование или VR-очки. Образование в метавселенной — это выверенный баланс между игрой и учебой, что позволяет студентам получить максимум пользы и удовольствия от процесса.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI