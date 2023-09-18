Финансовые новости: Рост цен в августе был повышенным

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В августе годовая инфляция ускорилась до 5,2%. Месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность снизились, но остались выше 4% в пересчете на год. Устойчивое инфляционное давление продолжало постепенно нарастать под воздействием увеличивающегося спроса.

Наиболее заметно дорожали зависимые от импорта категории товаров: техника и электроника, автомобили. Как и месяцем ранее, значительно выросли цены на мясную продукцию и бензин. В то же время замедлился рост цен на овощи и фрукты, подешевели некоторые услуги туризма и транспорта. Однако накопленный за год прирост их стоимости остался высоким.

Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться. Согласно прогнозу, она составит 6,0–7,0% в 2023 году, затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».

Фото на превью: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom