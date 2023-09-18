Финансовые новости: Плановые релизы 25 сентября 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уважаемые клиенты,

Напоминаем, что на 25 сентября 2023 года запланированы релизы ТКС фондового, валютного и срочного рынков. Описание изменений по ссылкам:

Плановый релиз систем валютного и фондового рынков

Выпуск новой версии интерфейса брокера Broker47 и BrokerRisk47

Изменения в структуре отчётов о риск-параметрах на фондовом и валютном рынках

Планируемые изменения для сделок РЕПО с открытой датой

Передача дохода транзакцией по сделкам РЕПО с Банком России

Изменения в релизе системы Срочного рынка



В субботу, 23 сентября 2023 года, приглашаем вас принять участие в финальном тестировании обновлений на промышленном контуре.

Расписание тестирования будет опубликовано позднее.

Для участия в тестировании релиза просим до 17:00 MSK 21 сентября 2023 года прислать нам заявку по адресу help@moex.com с указанием следующих данных:

Контактное лицо, ответственное за тестирование. Для срочного рынка:

Брокер

Логин и раздел, с которого будут производиться тесты

IP адрес, с которого будет осуществляться доступ

Для логинов срочного рынка, подавших заявку на участие, пароль для шлюзов Plaza2 и терминалов на время тестов будет изменен на 12345. Просьба внести соответствующие изменения на время тестирования в файл client_router.ini и по окончании тестов вернуться на боевой пароль.

Для валютного рынка:

Идентификаторы пользователей или фирмы.

IP адрес, с которого будет осуществляться доступ в случае, если он отличается от текущих “боевых” для заявленных идентификаторов пользователей.

Во избежание попадания в ваши промышленные системы тестовых данных, рекомендуем не участвующим в тестировании пользователям отключить шлюзы и терминалы от торговых систем на выходные 23 и 24 сентября.



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Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

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