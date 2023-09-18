Финансовые новости: Плановые релизы 25 сентября 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Уважаемые клиенты,
Напоминаем, что на 25 сентября 2023 года запланированы релизы ТКС фондового, валютного и срочного рынков. Описание изменений по ссылкам:
Плановый релиз систем валютного и фондового рынков
Выпуск новой версии интерфейса брокера Broker47 и BrokerRisk47
Изменения в структуре отчётов о риск-параметрах на фондовом и валютном рынках
Планируемые изменения для сделок РЕПО с открытой датой
Передача дохода транзакцией по сделкам РЕПО с Банком России
Изменения в релизе системы Срочного рынка
В субботу, 23 сентября 2023 года, приглашаем вас принять участие в финальном тестировании обновлений на промышленном контуре.
Расписание тестирования будет опубликовано позднее.
Для участия в тестировании релиза просим до 17:00 MSK 21 сентября 2023 года прислать нам заявку по адресу help@moex.com с указанием следующих данных:
- Контактное лицо, ответственное за тестирование.
- Для срочного рынка:
- Брокер
- Логин и раздел, с которого будут производиться тесты
- IP адрес, с которого будет осуществляться доступ
Для логинов срочного рынка, подавших заявку на участие, пароль для шлюзов Plaza2 и терминалов на время тестов будет изменен на 12345. Просьба внести соответствующие изменения на время тестирования в файл client_router.ini и по окончании тестов вернуться на боевой пароль.
- Для валютного рынка:
- Идентификаторы пользователей или фирмы.
- IP адрес, с которого будет осуществляться доступ в случае, если он отличается от текущих “боевых” для заявленных идентификаторов пользователей.
Во избежание попадания в ваши промышленные системы тестовых данных, рекомендуем не участвующим в тестировании пользователям отключить шлюзы и терминалы от торговых систем на выходные 23 и 24 сентября.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.