Финансовые новости: О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Решением НКО НКЦ (АО) с 19 сентября 2023 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 SUGAR индекс сахара 16% 25% 36% 300 000 1 500 000

Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN SUGAR индекс сахара 5% 5%

Прочие риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе “Статические риск-параметры” с 19 сентября 2023 г. – НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)



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