Финансовые новости: О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Решением НКО НКЦ (АО) с 19 сентября 2023 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
|Код базового актива
|Фьючерсный контракт на
|Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения
|Лимиты концентрации
|MR1
|MR2
|MR3
|LK1
|LK2
|SUGAR
|индекс сахара
|16%
|25%
|36%
|300 000
|1 500 000
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
|Код базового актива
|Фьючерсный контракт на
|Scen_UP
|Scen_DOWN
|SUGAR
|индекс сахара
|5%
|5%
Прочие риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе “Статические риск-параметры” с 19 сентября 2023 г. – НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)
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