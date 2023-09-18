Финансовые новости: О возобновлении торгов акциями иностранного эмитента Polymetal International plc (POLY) с 19 сентября 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” при подаче заявок на заключение сделок с акциями иностранного эмитента Polymetal International plc (торговый код – POLY, ISIN – JE00B6T5S470) с 19 сентября 2023 года:

в режимах торгов Секции рынка РЕПО допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие срок сделки РЕПО до 1 торгового дня включительно;

в режимах торгов Секции фондового рынка допустимыми являются все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.

Уведомляем инвесторов, что Polymetal International plc завершила редомициляцию в Международный финансовый центр “Астана” (“МФЦА”) в Казахстане, при этом учет ценных бумаг депонентов на счетах НРД в иностранных учетных институтах на текущий момент остается без изменений и предполагает невозможность внешних переводов, получения выплат и/или участия в корпоративных событиях.



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