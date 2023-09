Финансовые новости: Депозитарные расписки переезжающих в Россию компаний будут автоматически конвертированы в акции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России определил порядок автоматической конвертации депозитарных расписок квазироссийских компаний в случае получения ими статуса международной компании с пропиской в российской юрисдикции.

Процедура коснется только ценных бумаг, права на которые учитываются российскими депозитариями. После государственной регистрации международная компания обязана в течение пяти рабочих дней уведомить держателей реестра ценных бумаг и депозитарии о начале расконвертации. Тогда учетные институты спишут со счетов инвесторов расписки и зачислят на них акции международной компании. Держателям расписок вне зависимости от того, являются они резидентами или нерезидентами, никаких действий предпринимать не потребуется. Весь процесс конвертации займет не более трех недель с момента поступления уведомления. Кроме того, Банк России продлил до 31 декабря 2023 года мораторий на понижение уровня листинга ценных бумаг квазироссийских компаний, если они не соблюдают требования к корпоративному управлению. Это даст эмитентам дополнительное время для того, чтобы привести свои практики корпоративного управления в соответствие с нормативными требованиями и правилами листинга биржи. Фото на превью: Shutterstock / Fotodom

