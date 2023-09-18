Финансовые новости: Банк России начинает набор на весеннюю стажировку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Подать заявки могут студенты очной формы, которые обучаются на предпоследнем и последнем курсах бакалавриата (специалитета) или в магистратуре. Желающим предстоит пройти несколько этапов отбора.

Он включает онлайн-тестирование, видеоинтервью и финальное собеседование с будущим руководителем в выбранном департаменте. В некоторых случаях соискателям будет предложено дополнительное задание.

Стажировка продлится 6 месяцев. В это время студенты будут получать «стипендию» от Банка России, а по итогам стажировки самым достойным может быть предложено трудоустройство.

Прием заявок открыт в Москве и 22 территориальных учреждениях Банка России до 30 октября 2023 года. Начало стажировки — конец февраля 2024 года.