Физтехов приглашают на конференцию в ОИЯИ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –
Открыта регистрация на XXVII Международную конференцию молодых ученых и специалистов 2023 (AYSS-2023), которая будет проходить в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне с 30 октября по 3 ноября 2023 года. В этом году конференция посвящена 110-летию Бруно Понтекорво, выдающегося физика, работавшего в ОИЯИ и внесшего неоценимый вклад в становление и развитие современной нейтринной физики.
К участию в конференции приглашаются студенты, молодые ученые и специалисты до 36 лет со всего мира с устными и стендовыми докладами. Участникам предлагается выступить в следующих секциях:
- Теоретическая физика
- Математическое моделирование и вычислительная физика
- Физика высоких энергий
- Ускорители частиц и ядерные реакторы
- Экспериментальная ядерная физика
- Информационные технологии
- Физика конденсированных сред
- Прикладные исследования
- Науки о жизни
Конференция будет проводиться только в очном формате. Рабочий язык — английский. Возможна финансовая поддержка отдельным участникам на конкурсной основе.
Регистрация открыта до 24 сентября 2023 года!
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