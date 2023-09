Физтехов приглашают на конференцию в ОИЯИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Открыта регистрация на XXVII Международную конференцию молодых ученых и специалистов 2023 (AYSS-2023), которая будет проходить в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне с 30 октября по 3 ноября 2023 года. В этом году конференция посвящена 110-летию Бруно Понтекорво, выдающегося физика, работавшего в ОИЯИ и внесшего неоценимый вклад в становление и развитие современной нейтринной физики.

К участию в конференции приглашаются студенты, молодые ученые и специалисты до 36 лет со всего мира с устными и стендовыми докладами. Участникам предлагается выступить в следующих секциях:

Теоретическая физика

Математическое моделирование и вычислительная физика

Физика высоких энергий

Ускорители частиц и ядерные реакторы

Экспериментальная ядерная физика

Информационные технологии

Физика конденсированных сред

Прикладные исследования

Науки о жизни

Конференция будет проводиться только в очном формате. Рабочий язык — английский. Возможна финансовая поддержка отдельным участникам на конкурсной основе.

Регистрация открыта до 24 сентября 2023 года!

