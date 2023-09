Управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников прочитал лекцию для студентов Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников и главный исполнительный директор Fplus Михаил Волков посетили Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Целью визита стало установление партнерских отношений с вузом, обсуждение направлений совместной деятельности и знакомство с технологическими наработками научного центра. Вуз планирует развивать научно-образовательное сотрудничество с Fplus, что будет являться важным аспектом деятельности университета.

В рамках данного сотрудничества планируется формировать научное сообщество, исследовательское направление, что поможет создать тот кадровый потенциал вузов, который потом будет готовить специалистов, востребованных на рынке. Сегодня компании остро нуждаются в выпускниках, которые уже в момент старта трудовой деятельности могли бы решать практические задачи и иметь необходимые компетенции (hard и soft). Кроме того, сотрудничество возможно в рамках выполнения совместных исследовательских работ, а также создание производственных образцов.

Встречал гостей проректор по научной работе СПбПУ Владимир Нелюб. Он провел экскурсию по территории университета и научно-исследовательскому корпусу «Технополис Политех», где с помощью передовых научно-образовательных технологий готовят инженерные кадры для решения актуальных задач российской промышленности.

В аудитории главного учебного корпуса Алексей Мельников прочитал лекцию на тему «Отраслевые стандарты и распределенные дизайн-центры, как необходимое условие успешности технологического суверенитета». Он рассказал студентам о ситуации на ИТ-рынке, импортозамещении, важности разработки и производства отечественного оборудования и ПО.

Чтобы стать суверенным государством с точки зрения «вычтеха», нам необходимо создать собственные процессоры с уникальными алгоритмами, разработать конструкторскую документацию и построить производственную базу. Кроме того, для решения всех этих задач нужны высококвалифицированные специалисты, и наша компания совместно с Политехом планирует организовать научно-образовательный центр, который будет помогать выращивать кадры для ИТ-отрасли , — отметил Алексей Мельников.

Во время экскурсии по «Технополису» представители Fplus познакомились с возможностями второго по мощности в России суперкомпьютерного центра «Политехнический». Суммарная производительность его вычислительных систем равняется 4,5 Пфлопс. Такие ресурсы позволяют студентам вуза, ученым и инженерам, проводить различные исследования и решать прорывные задачи в интересах высокотехнологичных компаний. Вычислительные системы «Политехнического» моделируют различные процессы, например, расширение вселенной, создание ДНК- и РНК-вакцин, турбулентность двигателя ПД-14 и др. По словам руководителей центра, одной из важнейших прикладных задач для них самих является синтез вычислительных структур на реконфигурируемых микросхемах.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией «Суперкомпьютерные технологии и машинное обучение» Владимир Заборовский рассказал о развитии цифровых технологий с использованием искусственного интеллекта. По его словам, сейчас производительность электроники практически достигла своего предела, уперевшись в потолок техпроцесса на 3 нм и тактовой частоты в 3 Ггц. Повысить производительность вычислений можно только с помощью ИИ. При этом он подчеркнул, что работа с ИИ не ограничивается сугубо научной деятельностью, а имеет практическое значение. И приоритетом для них является взаимодействие с промышленными предприятиями, в том числе с производителями электроники.

Следующим этапом экскурсии было посещение научно-образовательных центров (НОЦ), созданных в партнерстве с крупными технологическими компаниями. Сотрудники НОЦ «Газпромнефть-Политех» познакомили гостей с процессом подготовки высококвалифицированных кадров и реализацией научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нефтегазовой отрасли. В образовательном центре VK, оборудованном по самым современным стандартам, рассказали о программе подготовки разработчиков высоконагруженных приложений. Ежегодно в ней участвуют около 80 студентов. В научной лаборатории «Микро- и наноэлектронные системы на кристалле» гостям из Fplus продемонстрировали измерительные установки, позволяющие изучать параметры интегральных схем, разработанных в местном дизайн-центре «Микроэлектроника».

