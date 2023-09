Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Стенд СПбГАСУ

С 13 по 17 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге проходил ежегодный фестиваль «Архитектон». СПбГАСУ рассказал на фестивале о своей архитектурной школе.

Екатерина Возняк

«Архитектон» учреждён Санкт-Петербургским союзом архитекторов в 2001 г. В 2023-м фестиваль обновил формат и включил в себя смотр-конкурс, дискуссионную площадку, презентации петербургских архитектурных школ, лаборатории, мастер-классы. Партнёры фестиваля – Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, ведущие архитектурные бюро, крупные компании и организации. О перспективах и возможностях, открывающихся перед молодыми зодчими в нашем вузе, 13 сентября рассказала декан архитектурного факультета СПбГАСУ Екатерина Возняк.

За большой личный вклад в популяризацию имён и наследия выдающихся архитекторов Ленинграда – Санкт-Петербурга в социальных сетях Санкт-Петербургского союза архитекторов, креативность и инициативность благодарности получили Олег Фёдоров, заместитель декана архитектурного факультета по профориентационной работе, и Вероника Бриль, студентка пятого курса бакалавриата архитектурного факультета. Как рассказал Олег Фёдоров, в прошлом году они с Вероникой формировали часть контента для группы Союза архитекторов Санкт-Петербурга ВКонтакте. Посты посвящались истории архитектурного факультета – главной кузницы архитектурных кадров в Северной столице, а также выдающимся педагогам и выпускникам вуза, многие из которых были членами этой общественной организации.

Слева направо: Антон Головин, вице-президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга; Олег Романов, почётный президент, советник президента Союза архитекторов Санкт-Петербурга; Вероника Бриль, студентка СПбГАСУ

В рамках фестиваля в номинации «Студенческий проект» премии для молодых архитекторов и дизайнеров «ЛОКУС’23» первое место получила работа Walls and Bridge. Её авторы – студентки пятого курса бакалавриата архитектурного факультета Юлия Коба, Анна Александрова и Полина Писецкая. В прошедшем учебном году студентки выполнили курсовую работу под руководством Фёдора Перова, доцента кафедры архитектурного проектирования, Маурицио Мериджи, профессора Миланского политехнического университета, и Дарьи Бойцовой, старшего преподавателя кафедры архитектурного проектирования. Своей целью авторы ставили улучшение пешеходного сообщения между знаковыми историческими памятниками Пизы: площадью Чудес и территорией бывшей цитадели на реке Арно.

Проект Walls and Bridge. Пешеходный мост.

Проект Walls and Bridge. Смотровая башня.

Проект Walls and Bridge. Маршрут вдоль крепостной стены.

Проект Walls and Bridge. Пешеходный мост. Открыть в большом разрешении.

Проект Walls and Bridge. Смотровая башня. Открыть в большом разрешении.

Проект Walls and Bridge. Маршрут вдоль крепостной стены. Открыть в большом разрешении.

Награждение победителей конкурса «ЛОКУС’23»

«В работе мы придерживались трёх ключевых принципов: это максимальное сохранение исторического наследия, минимальная инвазивность архитектурных форм и первостепенное значение пешехода как городского пользователя», – рассказала Юлия. По словам студентки, в работе со средневековой архитектурой задача заключалась не столько в улучшении среды, сколько в её обрамлении. Строительный материал должен гармонично взаимодействовать с городскими текстурами. Поэтому выбор был сделан в пользу кортеновской стали. Красиво взрослеющая и стареющая, она никак не затмевает текстуру стен, в кладке которых можно проследить все этапы строительства.

Экспозицию СПбГАСУ выполнил коллектив студентов архитектурного факультета под руководством старшего преподавателя кафедры архитектурного и градостроительного наследия Марии Шапченко. Посетить экспозицию можно было в любой день фестиваля. Она раскрыла развитие вуза во времени и становление человека в университете; познакомила зрителя с событиями прошлого, продемонстрировала, чем живёт СПбГАСУ сейчас, предложила поразмышлять о будущем. Студенты СПбГАСУ постигают архитектурное мастерство, выполняя значимые для города проекты, участвуя и побеждая в престижных конкурсах. Рядом с каждым дипломом, проектом, макетом находился QR-код, ведущий на платформу с более подробной информацией.

«Зона будущего»

В «зоне будущего» гости могли попробовать себя в роли градостроителей и архитекторов: составить планировку города из геометрических форм и отдельных элементов, придумать свой образ морского фасада.

«Мы стремились максимально полно рассказать о своём университете, особенность которого – большой практический потенциал студенческих работ. В силу вдумчивого, осмысленного проектирования и высокой детализации большинство из них можно реализовать. Как сказал один из наших преподавателей: “Пока другие размышляют над тем, как должна выглядеть ракета, и придумывают концепции ракет, мы в СПбГАСУ ракеты строим и отправляем в космос”», – поделился Денис Лысюк, студент второго курса магистратуры.

«Архитектон стал для нас самым настоящим вызовом. Для меня как для градостроителя, который мыслит гектарами, работа с камерным павильоном была интереснейшим опытом! Благодаря креативной команде студентов, нашему руководителю Марии Андреевне Шапченко и слаженной работе у нас получился интересный павильон, в котором мы постарались уместить все сильные стороны СПбГАСУ», – рассказала Дария Парфёнова, студентка четвёртого курса бакалавриата, которая также стала участницей воркшопа по разработке музея архитектуры и других фестивальных событий.

«У нас получилась лаконичная, но информативная экспозиция. В нашей секции гости могут в удобном и наглядном формате узнать об истории и текущей деятельности университета, организации учебного процесса, студенческом досуге. Есть декоративный элемент – портик, который привлекает гостей. Зеркало позволяет ощутить себя частью университетского коллектива и сделать фото на память», – сообщил Никита Еремеев, студент второго курса магистратуры архитектурного факультета.

Желаем будущим архитекторам дальнейших успехов на профессиональном пути!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI