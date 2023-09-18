Студенческие проекты представили на фестивале «Архитектон»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Стенд СПбГАСУ
С 13 по 17 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге проходил ежегодный фестиваль «Архитектон». СПбГАСУ рассказал на фестивале о своей архитектурной школе.
«Архитектон» учреждён Санкт-Петербургским союзом архитекторов в 2001 г. В 2023-м фестиваль обновил формат и включил в себя смотр-конкурс, дискуссионную площадку, презентации петербургских архитектурных школ, лаборатории, мастер-классы. Партнёры фестиваля – Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, ведущие архитектурные бюро, крупные компании и организации. О перспективах и возможностях, открывающихся перед молодыми зодчими в нашем вузе, 13 сентября рассказала декан архитектурного факультета СПбГАСУ Екатерина Возняк.
За большой личный вклад в популяризацию имён и наследия выдающихся архитекторов Ленинграда – Санкт-Петербурга в социальных сетях Санкт-Петербургского союза архитекторов, креативность и инициативность благодарности получили Олег Фёдоров, заместитель декана архитектурного факультета по профориентационной работе, и Вероника Бриль, студентка пятого курса бакалавриата архитектурного факультета. Как рассказал Олег Фёдоров, в прошлом году они с Вероникой формировали часть контента для группы Союза архитекторов Санкт-Петербурга ВКонтакте. Посты посвящались истории архитектурного факультета – главной кузницы архитектурных кадров в Северной столице, а также выдающимся педагогам и выпускникам вуза, многие из которых были членами этой общественной организации.
Слева направо: Антон Головин, вице-президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга; Олег Романов, почётный президент, советник президента Союза архитекторов Санкт-Петербурга; Вероника Бриль, студентка СПбГАСУ
В рамках фестиваля в номинации «Студенческий проект» премии для молодых архитекторов и дизайнеров «ЛОКУС’23» первое место получила работа Walls and Bridge. Её авторы – студентки пятого курса бакалавриата архитектурного факультета Юлия Коба, Анна Александрова и Полина Писецкая. В прошедшем учебном году студентки выполнили курсовую работу под руководством Фёдора Перова, доцента кафедры архитектурного проектирования, Маурицио Мериджи, профессора Миланского политехнического университета, и Дарьи Бойцовой, старшего преподавателя кафедры архитектурного проектирования. Своей целью авторы ставили улучшение пешеходного сообщения между знаковыми историческими памятниками Пизы: площадью Чудес и территорией бывшей цитадели на реке Арно.
Проект Walls and Bridge. Пешеходный мост.
Проект Walls and Bridge. Пешеходный мост. Открыть в большом разрешении.
Проект Walls and Bridge. Смотровая башня. Открыть в большом разрешении.
Проект Walls and Bridge. Маршрут вдоль крепостной стены. Открыть в большом разрешении.
«В работе мы придерживались трёх ключевых принципов: это максимальное сохранение исторического наследия, минимальная инвазивность архитектурных форм и первостепенное значение пешехода как городского пользователя», – рассказала Юлия. По словам студентки, в работе со средневековой архитектурой задача заключалась не столько в улучшении среды, сколько в её обрамлении. Строительный материал должен гармонично взаимодействовать с городскими текстурами. Поэтому выбор был сделан в пользу кортеновской стали. Красиво взрослеющая и стареющая, она никак не затмевает текстуру стен, в кладке которых можно проследить все этапы строительства.
Экспозицию СПбГАСУ выполнил коллектив студентов архитектурного факультета под руководством старшего преподавателя кафедры архитектурного и градостроительного наследия Марии Шапченко. Посетить экспозицию можно было в любой день фестиваля. Она раскрыла развитие вуза во времени и становление человека в университете; познакомила зрителя с событиями прошлого, продемонстрировала, чем живёт СПбГАСУ сейчас, предложила поразмышлять о будущем. Студенты СПбГАСУ постигают архитектурное мастерство, выполняя значимые для города проекты, участвуя и побеждая в престижных конкурсах. Рядом с каждым дипломом, проектом, макетом находился QR-код, ведущий на платформу с более подробной информацией.
«Зона будущего»
В «зоне будущего» гости могли попробовать себя в роли градостроителей и архитекторов: составить планировку города из геометрических форм и отдельных элементов, придумать свой образ морского фасада.
«Мы стремились максимально полно рассказать о своём университете, особенность которого – большой практический потенциал студенческих работ. В силу вдумчивого, осмысленного проектирования и высокой детализации большинство из них можно реализовать. Как сказал один из наших преподавателей: “Пока другие размышляют над тем, как должна выглядеть ракета, и придумывают концепции ракет, мы в СПбГАСУ ракеты строим и отправляем в космос”», – поделился Денис Лысюк, студент второго курса магистратуры.
«Архитектон стал для нас самым настоящим вызовом. Для меня как для градостроителя, который мыслит гектарами, работа с камерным павильоном была интереснейшим опытом! Благодаря креативной команде студентов, нашему руководителю Марии Андреевне Шапченко и слаженной работе у нас получился интересный павильон, в котором мы постарались уместить все сильные стороны СПбГАСУ», – рассказала Дария Парфёнова, студентка четвёртого курса бакалавриата, которая также стала участницей воркшопа по разработке музея архитектуры и других фестивальных событий.
«У нас получилась лаконичная, но информативная экспозиция. В нашей секции гости могут в удобном и наглядном формате узнать об истории и текущей деятельности университета, организации учебного процесса, студенческом досуге. Есть декоративный элемент – портик, который привлекает гостей. Зеркало позволяет ощутить себя частью университетского коллектива и сделать фото на память», – сообщил Никита Еремеев, студент второго курса магистратуры архитектурного факультета.
Желаем будущим архитекторам дальнейших успехов на профессиональном пути!
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