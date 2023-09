Стартовал прием заявок на международную научную премию Yandex ML Prize

Source: MIL-OSI Russian Language News

Компания «Яндекс» объявила о начале приема заявок на соискание премии за значимый вклад в развитие машинного обучения. На награду могут претендовать ML-исследователи и их наставники: преподаватели и научные руководители.

В этом году премия будет вручаться в пяти номинациях. Заявки от соискателей принимаются на сайте до 16 октября. Размер приза — от 500 тысяч до миллиона рублей в зависимости от номинации.

В этом году увеличился список областей, за достижения, в которых вручается премия. Теперь наградой будут отмечать в том числе тех, кто работает с генеративными моделями. «Яндекс» активно развивает такие модели: например, они лежат в основе YandexGPT и приложения «Шедеврум». Также премию можно получить за успехи в сфере информационного поиска, распознавания и синтеза речи, обработки естественного языка и машинного перевода, компьютерного зрения.

География Yandex ML Prize насчитывает 11 стран. Помимо ученых из России, Беларуси и Казахстана, заявки впервые смогут подать исследователи и наставники из Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Кроме этого, в Yandex ML Prize появились новые номинации. Теперь их пять: «Первая публикация», «Исследователи», «Молодые научные руководители», «Научные руководители» и «Преподаватели ML». Еще одна номинация открыта специально для сотрудников «Яндекса», которые регулярно представляют свои работы на международных конференциях.

«Четыре года назад, создавая премию, “Яндекс” ставил перед собой цель поощрить молодых исследователей и их научных руководителей. Теперь, когда у нас больше номинаций, мы можем поддерживать специалистов по машинному обучению на протяжении всей карьеры. “Яндекс” в числе первых начал развивать образование в области машинного обучения, открыв в 2007 году Школу анализа данных. Премия Yandex ML Prize — наша возможность отметить вклад преподавателей в появление звезд в мире науки», — говорит Дарья Козлова, директор по образованию в «Яндексе».

Премия «Яндекса» в области машинного обучения вручается в пятый раз. Ее учредили в 2019 году, и первые четыре года она носила имя Ильи Сегаловича, одного из самых важных людей в истории компании. За четыре года лауреатами премии стали 39 молодых исследователей и научных руководителей.

Лауреатов выбирает совет премии. В него входят исследователи из «Яндекса» и представители научного сообщества. Помимо денежного приза, «Яндекс» предоставляет лауреатам доступ к сервисам «Яндекс 360» и выдает грант на использование платформы Yandex Cloud — с ее помощью можно выполнять объемные вычисления и обрабатывать данные экспериментов. Вручение премии состоится в декабре 2023 года.

