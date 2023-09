Программа «Разработка цифровых решений на базе технологий 1С»: реализация и перспективы

Source: MIL-OSI Russian Language News

14 сентября в конференц-зале «Семенов» Научно-исследовательского корпуса «Технополис Политех» состоялась встреча с партнерами и организаторами программы профессиональной переподготовки «Разработка цифровых решений на базе технологий 1С», которая реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые кафедры».

Программа подготовлена совместно и при поддержке лидера в области корпоративных информационных систем для бизнеса — фирмой «1С». Также во встрече приняли участие представители партнёрских компаний «1С:Северо-Запад», «Газпромнефть — ЦР», «Первый Бит», «Кодерлайн», «Центр консалтинговых проектов», «КОРУС Консалтинг», «СофтБаланс», компания «Омега» и «АЭМ-технологии». Отличительной особенностью является то, что программа рассчитана как для студентов старших курсов бакалавриата, так и для студентов магистратуры ИТ и не ИТ-направлений.

Открыли встречу и.о. проректора по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов и заместитель директора по работе с НИУ компании 1С Никита Старичков.

В своём выступлении Дмитрий Владимирович отметил: Проект “Цифровые кафедры” невозможно успешно реализовать без активного участия индустриальных партнёров, причем на всех этапах обучения. Поэтому мы благодарны фирме «1С» и ее партнёрам, что они ещё на этапе отбора продемонстрировали студентам многообразие возможных карьерных траекторий .

Цифровая кафедра по технологиям 1С — это отличная возможность подключиться к интереснейшей области автоматизации и цифровизации бизнеса. Для ИТ-направлений —это возможность изучить предметную область, взглянуть не только на код, но и на реальный мир, где этот код должен работать, а для не ИТ — возможность получить навыки разработки на самой популярной в стране платформе для быстрого создания бизнес-приложений , — рассказал слушателям Никита Старичков.

Во время встречи организаторы и партнёры программы познакомили студентов с возможностями, которые ждут их после обучения. Также участники подробно обсудили с потенциальными работодателями, как строится карьера специалиста 1С и какими компетенциями он должен обладать.

Среди студентов витает здравый максимализм, созвучный ценностям нашей компании. Очень хочется помочь им не растерять свой энтузиазм, амбиции, активность. Мы регулярно спрашиваем молодых людей, чего они ждут от работодателей. В основном они хотят интересных задач, непрерывного развития в профессии, финансовых и карьерных перспектив. Надеемся, наша презентация показала им, что эти ожидания не завышены, что есть компании, которые заинтересованы в тех же самых вещах , — отметил Роман Быковский, руководитель макрорегиона Санкт-Петербург, компания «Первый Бит».

Руководитель программы, кандидат физико-математических наук Антон Амбражей подробно рассказал, как будет проходит обучение: Мы сделали эту программу на основе многолетнего опыта подготовки студентов для крупных экосистем ИТ-вендоров. Программа предусматривает комплексную подготовку и включает в себя изучение бизнес-процессов реализованных в 1С:ERP, большой блок разработки, понимание специфики проектного внедрения и продуктового подхода .

Антон Николаевич отметил, что основной залог успеха программы — наличие большого количества партнёров, которые примут участие в подготовке и проведении практики для студентов.

