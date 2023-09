Приглашаем на День бизнес-образования

Source: MIL-OSI Russian Language News

20 сентября 2023 года в Центре информационных технологий Государственного университета управления состоится День бизнес-образования для студентов.

Что нужно для успешного трудоустройства после университета? Как повысить свою стоимость на рынке труда? Как лучше подготовиться к собеседованиям? Эти и другие темы будут обсуждаться на презентациях, мастер-классах и деловых играх в рамках Дня бизнес-образования.

Ведущие преподаватели и эксперты ГУУ готовы ответить на эти вопросы!

Вас ожидают мастер-классы от финалиста Чемпионата России по управленческой борьбе Дмитрия Оводенко, чемпионки России по управленческой борьбе Оксаны Зибаревой, эксперта и консультанта топ-менеджеров по трансформации компаний и внедрению проектного управления, автора технологии «Проектный спецназ» Федора Афанасьева.

В программе также деловые игры, презентации, дискуссии по различным направлениям:

— маркетинг;

— менеджмент;

— финансы;

— юриспруденция;

— иностранные языки.

Дата: 20 сентября.

Время: 15:30-17:30.

Место: Центр информационных технологий ГУУ.

Для участия нужно пройти регистрацию: https://ddpo-guu.timepad.ru/event/2590175/

Не забудьте взять с собой резюме, чтобы получить профессиональный совет и потренироваться в разговоре с условным представителем работодателя.

