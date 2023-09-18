Приглашаем на День бизнес-образования

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
20 сентября 2023 года в Центре информационных технологий Государственного университета управления состоится День бизнес-образования для студентов.
Что нужно для успешного трудоустройства после университета? Как повысить свою стоимость на рынке труда? Как лучше подготовиться к собеседованиям? Эти и другие темы будут обсуждаться на презентациях, мастер-классах и деловых играх в рамках Дня бизнес-образования.
Ведущие преподаватели и эксперты ГУУ готовы ответить на эти вопросы!
Вас ожидают мастер-классы от финалиста Чемпионата России по управленческой борьбе Дмитрия Оводенко, чемпионки России по управленческой борьбе Оксаны Зибаревой, эксперта и консультанта топ-менеджеров по трансформации компаний и внедрению проектного управления, автора технологии «Проектный спецназ» Федора Афанасьева.
В программе также деловые игры, презентации, дискуссии по различным направлениям:
— маркетинг;
— менеджмент;
— финансы;
— юриспруденция;
— иностранные языки.
Дата: 20 сентября.
Время: 15:30-17:30.
Место: Центр информационных технологий ГУУ.
Для участия нужно пройти регистрацию: https://ddpo-guu.timepad.ru/event/2590175/
Не забудьте взять с собой резюме, чтобы получить профессиональный совет и потренироваться в разговоре с условным представителем работодателя.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 18.09.2023
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