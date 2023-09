Преподаватель прошла обучение по программе «Голос поколения»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Наталья Лукина

С августа по декабрь 2023 г. в центре знаний «Машук» (Пятигорск Ставропольского края) осуществляется флагманский образовательный проект Федерального агентства по делам молодёжи совместно с Минобрнауки России – «Голос поколения. Преподаватели».

Основное направление проекта – оказание поддержки преподавателям и сотрудникам, отвечающим за воспитательную работу с обучающимися, в выстраивании единых подходов к молодёжной политике и воспитательной деятельности в образовании.

В августе данную образовательную программу прошла старший преподаватель кафедры технологии строительного производства СПбГАСУ, куратор групп первого курса Наталья Лукина.

«Говоря о концепции молодёжной политики и её грамотном планировании, мы, безусловно, понимаем важность верного взаимодействия всех структур, работающих с молодёжью. Слаженность коммуникаций между воспитательной, образовательной деятельностью и молодёжной политикой – это единственный путь для создания здорового общества. Сосредоточившись на предоставлении качественных условий для самореализации молодых людей и выстроив успешное взаимодействие с ними, мы сможем раскрыть их потенциал и поддержать ещё больше социально-значимых инициатив», – отметила Наталья Леонидовна.

Участников программы ожидал трёхдневный образовательный интенсив, состоявший из работы в группах, обмена опытом и лучшими практиками по преподаванию, а также лекций о социогуманитарном знании и его роли в формировании мировоззрения обучающихся.

