Представители ГУУ выступят на Общероссийской студсмене по инклюзивному волонтерству и туризму

18 сентября 2023 года стартовал очный этап 2-ой Общероссийской студенческой смены по инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму, которая проводится сетью Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (РУМЦ) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В этом году оператором мероприятия стал Череповецкий государственный университет. Студенты со всей России, успешно прошедшие заочный этап, получили приглашение в Вологодскую область на базу отдыха «Сосновка», чтобы продолжить участие в очном формате.

Государственный университет управления представляют студентка 2 курса по направлению «Гостиничное дело» Елизавета Порохонько и студентка 3 курса «Социологии и психологии управления» Ангелина Колесникова. Экспертами от нашего вуза на Смене выступят Директор РУМЦ ГУУ, Директор департамента академической политики и реализации образовательных программ Евгений Краснов, а также специалисты РУМЦ ГУУ Ольга Гатилова и Мартирос Айвазян.

Четырёхдневная программа мероприятия включает в себя интерактивы от профессиональных тренеров и экспертов в области мотивационных и социально-психологических тренингов, тренингов по инклюзивной культуре и инклюзивному туризму. Итогом проведённой работы станет защита студенческих командных проектов.

Смена ориентирована на развитие добровольческого движения в вузах всех регионов России; формирование компетенций, необходимых для взаимодействия с людьми с инвалидностью и их сопровождения, а также организацию инклюзивного туризма.

