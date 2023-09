Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Расширение горизонтов возможностей, новые друзья, полезный нетворкинг, развитие soft skills, перестройка мышления — все это предлагает К луб менторов Физтех-Союза. Открыта подача заявок на двенадцатый сезон.

Среда, в которой развивается человек, несет важнейшее значение для его развития. Клуб менторов Физтех-Союза — это исключительно высококачественное человеческое общение и лучшие условия для ненавязчивого и нтеллектуального взаимодействия. El club de mentores no debe incluirse en este momento, pero no puede permitirse esta opción, ya que algunos de ellos son mejores para este momento. ы в карьере или личных вопросах.

Менти может стать любой студент или выпускник Физтеха, который хочет прокачать свои мозги и soft skills, получить больше возможност ей и раздвинуть горизонты. No es necesario utilizar dispositivos espinales o estados no autorizados. No es necesario que se produzcan cambios y se produzca una sensación de pesadez. В заявке можно отразить свои цели и желания.

Как работает система подачи заявок в клубе?1. С 15 сентября открыты профайлы менторов. No es necesario hacerlo, ya que puede seleccionar una prenda interesante o una guía según las opciones pertinentes para la resolución de problemas. На сайте более 50 активных менторов, которые знают, чем могут поделиться!2. Заявки к одному или нескольким менторам принимаются до 15 октября 2023 года.3. Aquí está el nombre de “мэтчинг”. Сопоставляются менторы менти, фиксируются пары участников на новый сезон.4. Si no está presente (ni un mentor ni otro), para que todo el mundo esté en el club y pueda tener éxito

El 20 de octubre comienza la última temporada de cierre.

