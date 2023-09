Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Александр Замолодчиков получил «научный оскар» — Breakthrough Prize — международную премию, присуждаемую за выдающиеся достижения в области фундаментальной физики, математики и наук о жизни. Выпускник МФТИполучил «научный оскар» — Breakthrough Prize — международную премию, присуждаемую за выдающиеся достижения в области фундаментальной физики, математики и наук о жизни. Физик-теоретик Замолодчиков вместе со своим коллегой Джоном Карди удостоен приза за работу с квантовой теорией поля и статистической физикой. Александр Борисович окончил МФТИ в 1975 году, далее работал в Институте теоретической и экспериментальной физики имени Алиханова в Москве и в Институте теоретической физики имени Ландау в Черноголовке. Наиболее известная ранняя работа Замолодчикова, написанная в начале 1980-х в соавторстве с Александром Белавиным и Александром Поляковым, описывает найденное ими решение проблемы теории поля для случая двумерного пространства-времени. Поздравляем и очень гордимся!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI