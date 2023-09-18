Выпускник МФТИ стал обладателем «научного оскара»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Выпускник МФТИполучил «научный оскар» — Breakthrough Prize — международную премию, присуждаемую за выдающиеся достижения в области фундаментальной физики, математики и наук о жизни.

Физик-теоретик Замолодчиков вместе со своим коллегой Джоном Карди удостоен приза за работу с квантовой теорией поля и статистической физикой.

Александр Борисович окончил МФТИ в 1975 году, далее работал в Институте теоретической и экспериментальной физики имени Алиханова в Москве и в Институте теоретической физики имени Ландау в Черноголовке. Наиболее известная ранняя работа Замолодчикова, написанная в начале 1980-х в соавторстве с Александром Белавиным и Александром Поляковым, описывает найденное ими решение проблемы теории поля для случая двумерного пространства-времени.

Поздравляем и очень гордимся!