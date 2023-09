Выпускник «Академического резерва» ГУУ Игорь Алексеев назначен и.о. ректора АГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15 сентября 2023 года № 10-01-09/15 новым руководителем Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева назначен выпускник «Академического резерва» ГУУ Игорь Алексеев.

В 1997 году Игорь Алексеев окончил Кисловодский университет Академии оборонных отраслей промышленности РФ, в 1999 — получил второе высшее образование в Северо-Кавказском государственном техническом университете.

Работал в Пятигорском и Ставропольском государственных университетах, в юридическом институте Северо-Кавказского университета, в Пятигорском государственном лингвистическом университете. С июля 2021 года занимал должность проректора по правовым вопросам и инвестиционной деятельности Северо-Кавказского горно-металлургического института. В январе 2023 года был назначен ректором СКГМИ (ГТУ).

Напомним, что именно Игорь Алексеев был одним из инициаторов трёхстороннего консорциума ГУУ, СКГМИ и ГГНТУ, соглашение о создании которого было подписано в июле текущего года.

Игорь Алексеев имеет ученую степень кандидата юридических наук и ученое звание доцента. Автор 7 монографий, 23 учебников и более 120 научных и методических публикаций. Является Почётным работником высшего профессионального образования РФ и заслуженным работником высшей школы Республики Южная Осетия. Награжден благодарностью Комитета Госдумы по образованию и науке и Почётной грамотой Минобрнауки России.

Поздравляем Игоря Александровича с новым ответственным назначением и желаем успешной работы с присущим ему энтузиазмом!

