Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Владимир Дронов

17 сентября – Всероссийский день физики. Участниками его мероприятий станут школьники 7–11-х классов, их родители и учителя профильных предметов.

18 сентября на кафедре строительной физики, электроэнергетики и электротехники СПбГАСУ пройдёт онлайн-презентация программы по физике для школьников и абитуриентов, в рамках которой преподаватель кафедры, кандидат физико-математических наук, доцент Владимир Дронов расскажет о содержании курса физики в СПбГАСУ, о том, какие виды занятий проводятся со студентами, о формах и методиках их проведения. Речь также пойдёт о том, с какими трудностями при изучении курса физики сталкиваются студенты. Преподаватель ответит на вопросы слушателей.

Присоединиться к онлайн-презентации программы по физике СПбГАСУ можно будет 18 сентября с 14 до 15 часов по ссылке

