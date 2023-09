Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

17 сентября по всей стране прошли мероприятия, посвященные всероссийскому дню физики. Дата выбрана не случайно. В этот день родился легендарный учёный Константин Циолковский. День физики объединил 18 городов и 25 инженерных университетов, в том числе Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Присоединиться к празднику в Политехе решили более трёхсот человек, среди которых школьники, родители и, конечно, учителя школ.

Мероприятие открыли директор Центра по работе с абитуриентами СПбПУ Артем Егупов и директор Центра формирования контингента обучающихся СПбПУ Варвара Сотова.

Политех — один из ведущих технических вузов страны. К тому же, целая плеяда известных политехников прославились именно благодаря научным работам и открытиям в области физики. В Политехе, с набором предметов математика (профиль), физика и русский язык у абитуриента есть огромный выбор направлений для поступления. На более 50 % программ бакалавриата и специалитета необходимы именно эти предметы , — рассказала Варвара Александровна.

День физики был организован так, чтобы каждый его участник не скучал. Для тех, кто решил проверить свои знания законов Ньютона и основные формулы термодинамики прошёл Всероссийский физический диктант. Также в программе было много различных активностей — технообмен, кроссворды, а еще «физбои» и аналог известной телепередачи «Своя игра» с призами. А ещё все желающие проходили тест «Какой ты учёный?».

Для тех, кто не представляет свою жизнь без физики, старший преподаватель и научный сотрудник Высшей инженерно-физической школы Института электроники и телекоммуникаций СПбПУ Вадим Паневин провёл мастер-класс «Современные вызовы для физики, электроники и телекоммуникаций». Вадим Юрьевич рассказал, что такое «наноспутник» и можно ли закинуть его на орбиту Земли своими руками? Объяснил какой путь проходят новые фотоэлектронные наноструктуры прежде, чем станут работать на человека в различных системах — от ТОКАМАКа до комплекса медицинской диагностики. Как пересчитать лимфоциты в крови или увидеть то, что скрыто в карманах? А еще учёный поделился секретом, как попасть в настоящие научно-исследовательские лаборатории.

День физики вызвал небывалый интерес к нашим очным научно-популярным мероприятиям. Приятно видеть среди участников как старшеклассников, так и школьников помладше. Многие участники интересовались, а как узнать про все направления, как сделать выбор, кем стать? В этом случае я отвечал, что мы можем прийти к вам в школу, подробно рассказать обо всех возможностях университета, программах, мероприятиях для школьников. От Института электроники и телекоммуникаций мы приглашаем экскурсантов в наши лаборатории. Там можно увидеть своими глазами всё то, что они будут изучать в университете. Пообщаться с настоящими учёными и всё потрогать руками , — рассказал Вадим Паневин.

Учёный Политеха продемонстрировал аудитории настоящий наноспутник. Рассказал о задачах, которые школьники совместно с политехниками выполняют для запуска новых модулей. Вадим Юрьевич показал способы управления плазмой в магнетронном разряде, а также с помощью высокочастотного магнитного возбуждения в люминесцентной лампе.

Гости мастер-класса смогли освоить элементарные инструменты схемотехники и зажечь свой светодиод на макетной плате. Бурю эмоций вызвала дегустация жидкого азота, который нужен для достижения необходимых космических температур и демонстрации изменения электрооптических свойств приборов и физических свойств материалов в космосе.

Вадим Юрьевич отметил: Те, кто начинают знакомство с нами уже со школы и осознано пытаются сделать выбор будущей специальности, очень скоро становятся нашими коллегами .

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI