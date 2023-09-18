Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –
Для студентов, профессорско-преподавательского состава и сотрудников СПбГАСУ на базе медико-профилактического центра университета проводится вакцинация от гриппа.
Вакцинация осуществляется вакциной «Совигрипп®» со 2 октября по 10 ноября с 10:00 до 14:00.
«Совигрипп®» – трёхвалентная противогриппозная вакцина. Это высокоочищенный лекарственный препарат с хорошей переносимостью. Состав вакцины обновляется ежегодно в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения об ожидаемых штаммах вируса гриппа. На сезон 2023/2024 гг. в состав «Совигрипп®» включены два штамма вируса гриппа А и один штамм вируса гриппа В.
Вакцина производится по технологии полного цикла с соблюдением международных стандартов.
Предварительной записи не требуется. При себе иметь паспорт РФ и/или студенческий билет.
Кому необходимо сделать прививку от гриппа в первую очередь:
- детям;
- беременным женщинам;
- людям, имеющим хронические заболевания;
- лицам старше 60 лет и медицинским работникам;
- работникам сферы образования, транспорта и ЖКХ.
Когда надо делать прививку от гриппа
Оптимальное время – период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведённой прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъёма заболеваемости.
Противопоказания:
- аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами;
- аллергические реакции на куриный белок и другие компоненты вакцины;
- сильная реакция (температура выше 40º С, отёк и гиперемия в месте введения свыше 8 см в диаметре) или осложнения на предыдущее введение гриппозных вакцин в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – прививки проводят через две-четыре недели после выздоровления либо в период реконвалесценции или ремиссии;
- при нетяжёлых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- детский возраст до 6 мес.
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