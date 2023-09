Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Для студентов, профессорско-преподавательского состава и сотрудников СПбГАСУ на базе медико-профилактического центра университета проводится вакцинация от гриппа.

Вакцинация осуществляется вакциной «Совигрипп®» со 2 октября по 10 ноября с 10:00 до 14:00.

«Совигрипп®» – трёхвалентная противогриппозная вакцина. Это высокоочищенный лекарственный препарат с хорошей переносимостью. Состав вакцины обновляется ежегодно в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения об ожидаемых штаммах вируса гриппа. На сезон 2023/2024 гг. в состав «Совигрипп®» включены два штамма вируса гриппа А и один штамм вируса гриппа В.

Вакцина производится по технологии полного цикла с соблюдением международных стандартов.

Подробнее о вакцине

Предварительной записи не требуется. При себе иметь паспорт РФ и/или студенческий билет.

Кому необходимо сделать прививку от гриппа в первую очередь:

детям;

беременным женщинам;

людям, имеющим хронические заболевания;

лицам старше 60 лет и медицинским работникам;

работникам сферы образования, транспорта и ЖКХ.

Когда надо делать прививку от гриппа

Оптимальное время – период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведённой прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъёма заболеваемости.

Противопоказания:

аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами;

аллергические реакции на куриный белок и другие компоненты вакцины;

сильная реакция (температура выше 40º С, отёк и гиперемия в месте введения свыше 8 см в диаметре) или осложнения на предыдущее введение гриппозных вакцин в анамнезе;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – прививки проводят через две-четыре недели после выздоровления либо в период реконвалесценции или ремиссии;

при нетяжёлых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры;

детский возраст до 6 мес.

