Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
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Банк «РОССИЯ» вошел в топ-35 по объему кредитов физлиц
Банк «РОССИЯ» вошел в топ-35 крупнейших кредитных организаций по объему кредитов в августе 2023 года в рейтинге, составленном финансовым сервисом Brobank.ru.
В исследовании были проанализированы данные всех действующих банков, которые раскрывают данные о своем бизнесе. Анализ проводился на основе отчетности по форме 101, которую банки предоставляют в ЦБ РФ. По данным аналитиков, в июле объем кредитного портфеля физлиц в Банке «РОССИЯ» на 1 августа составил 55,6 млрд рублей.
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