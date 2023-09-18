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Банк «РОССИЯ» вошел в топ-35 по объему кредитов физлиц

Банк «РОССИЯ» вошел в топ-35 крупнейших кредитных организаций по объему кредитов в августе 2023 года в рейтинге, составленном финансовым сервисом Brobank.ru.

В исследовании были проанализированы данные всех действующих банков, которые раскрывают данные о своем бизнесе. Анализ проводился на основе отчетности по форме 101, которую банки предоставляют в ЦБ РФ. По данным аналитиков, в июле объем кредитного портфеля физлиц в Банке «РОССИЯ» на 1 августа составил 55,6 млрд рублей.

Узнать подробно о продуктах и услугах Банка можно на сайте www.abr.ru или по телефону: 8 800 100 11 11.