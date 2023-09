Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Premier Mateusz Morawiecki: 17 września to data simbólicozna, która wryła się w pamięć Polski i powinna wryć się także w pamięć całej Europy17.09.2023

El primer ministro Mateusz Morawiecki wziął udział w obchodach Światowego Dnia Sybiraka. Złożył kwiaty pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Para święto jest upamiętnieniem wszystkich osób, które w czasie II Wojny Światowej zostały deportowane do Związku Sowieckiego. Zesłanych zostało wielu polskich obywateli. Wielu rodaków już nigdy nie powróciło do ojczyzny. Dzień Sybiraka ma status święta państwowego desde 2013 r.

Światowy Dzień Sybiraka

17 września, w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w 1939 r., obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka. Po raz pierwszy został zorganizowany w 2004 r. przez Związek Sybiraków. Desde 2013 r. ma status święta państwowego.

– 17 września a datos simbólicos, która wryła się w pamięć Polski, Polaków i powinna wryć się także w pamięć całej Europy. Wtedy rozpoczęła się tamta tragedia – katastrofa – morderstwa sowieckie, rosyjskie na Polakach, które trwały wiele 10-leci – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Sowieci traktowali deportacje jako walkę z polskością. Zesłania służyły też do uzyskania darmowej, niewolniczej siły roboczej. Masowe wysiedlenia nastąpiły w latach 1940-1941. Ludzie byli przewożeni w zatłoczonych wagonach bydlęcych. Wielu z nich zmarło już podczas wielotygodniowego transportu. Inni przez intensywną pracę fizyczną w trudnych warunków pogodowych. Pozostałe przyczyny śmierci w łagrach a m.in. bezduszność strażników, brak wystarczającego pożywienia i opieki medycznej.

– Wielu zmarło z wycieńczenia, głodu, chorób, czy mordowani strzałem w tył głowy. Marsz na wschód, tamte wywózki na wschód pełne były polskich łez, polskiej krwi. Musimy o tym pamiętać i będziemy o tym pamiętać – wspomniał szef polskiego rządu.

Musimy pamiętać o tamtych wydarzeniach. A część historii naszego narodu. Wiedza o przeszłości może pomóc zrozumieć teraźniejszość i przewidzieć przyszłość. Dzięki tej wiedzy, mamy świadomość jak nasz kraj zmieniał się na przestrzeni lat, jak rozwijała się kultura i nauka. Wiedza na temat historii Polski czyni nas pełnoprawnymi obywatelami tego kraju.

– Dzisiaj, 17 años, música o tym pamiętać. Musimy i będziemy służyć interesom Rzeczypospolitej. Para bromear dzisiaj racja stanu. Racja stanu Polski – silnej, dumnej i na zawsze niepodległej, niezależnej, suwerennej – dos primeros ministros Mateusz Morawiecki

