16.09.2023 Świętujmy razem z żołnierzami! Zapraszamy na obchody z okazji świąt jednostek wojskowych!

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Obchody świąt naszych jednostek wojskowych, przysięgi dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i przysięgi WOT, będą także dobrą okazją do pokazania siły Wojska Polskiego, a także do prezentacji nowoczesnego uzbrojenia, które trafia na wyposażenie jednostek wojskowych. Startujemy już 2 września. Razem z żołnierzami Żelaznej Dywizji i Wojsk Obrony Terytorialnej będziemy świętować w Lublinie i Niechorzu. Zapraszamy! 1. 18 Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka (Lublin, Plac Zamkowy, Godz. 12:00)2. 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej (Niechorze, plac przy latarni morskiej, Godz. 11.00) Z okazji świąt jednostek przygotowaliśmy niespodziankę! Będą todynamiczne pokazy sprzętu wojskowego. Chcemy, aby każdy z Was mógł zobaczyć tę wojskową moc z bliska! ¡Bądźcie z nami! Podczasdynamicznych prezentacji sprzętu wojskowego zobaczymy jak przebiega proces modernizacji wyposażenia Wojska Polskiego. Będzie najnowocześniejszy sprzęt ze Stanów Zjednoczonych, jak czołgi Abrams oaz Korei Południowej, jak czołgi K2, czy armatohaubice K9. Będą także armatohaubice Krab, Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak czy samobieżne moździerze Rak. Zaprezentują się także żołnierze z wyrzutniami rakietowymi HIMARS czy zestawami obrony powietrznej Patriot. Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się również nowości m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K czy lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Obchody świąt jednostek wojskowych to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć sprzęt, w który jest wyposażona nasza armia. Bezpośredni contact z profesjonalną załogą oraz możliwość zapoznania się z budową wozów bojowych pozwoli poznać specyfikę służby w różnych specjalnościach wojskowych. Tego dnia odbędą się także występy orkiestr wojskowych, które od lat przyciągają tłumy fanów. Na piknikach będzie można także spróbować grochówki wojskowej z chlebem wypiekanym na miejscu w piekarni polowej. I najważniejsze! Podczas obchodów w specjalnych punktach rekrutacyjnych obecni będą przedstawiciele Wojskowych Centrów Rekrutacji oraz jednostek wojskowych odpowiedzą na każde pytanie o służbę wojskową i podpowiedzą w jaki sposób zostać ż ołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy terytorialnej służby wojskowej. Przedstawią możliwości służby w wybranej przez siebie specjalności i wskażą miejsca służby na terenie całego kraju. Zapraszamy do wspólnego świętowania! Więcej informacji na stronach: www.mon.gov.pl i www.wojsko-polskie.pl oraz na naszych kontach w mediach społecznościowych. *** 18 Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka to jedna z nowych dywizji Wojska Polskiego, której proces formowania, decyzją ministra obrony narodowej, rozpoczął się w 2018 r. Wyposażona w najnowocześniejsze uzbrojenie dywizja jest jednym z kluczowych elementów procesu realnego wzmocnienia i odbudowy potencjału obronnego na tzw. ścianie wschodniej. W skład 18 Dywizji Zmechanizowanej wchodzą 3 brygady: 1 Warszawska Brygada Pancerna z Wesołej, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa oraz 19 Brygada Zmechanizowana z Lublina, a także inne pododdziały takie jak pułki czy bataliony. W czerwcu 2021 r. dywizja osiągnęła pełną gotowość operacyjną. 18 Dywizja Zmechanizowana jest jednym z kluczowych elementów odbudowy i realnego wzmocnienia potencjału obronnego na tzw. ścianie wschodniej. Nazywana „Żelazną Dywizją” stanowi bardzo ważny element w systemie obronnym naszego państwa. Nowy związek taktyczny spełnia wszystkie standardy NATO i jest gotowy do wykorzystania w ramach wzmocnienia sojuszniczego. Mówiąc o sytuacji bezpieczeństwa i zadaniach, które stoją przed Wojskiem Polskim powołanie 18 Dywizji Zmechanizowanej znacząco wzmocniło wschodnią flankę, a także możliwości operacyjne wojska we wschodniej cz ęści Polski. A właśnie m. in. do „Żelaznej Decyzji” trafia najnowocześniejszy sprzęt zamawiany w Stanach Zjednoczonych czy Korei Południowej. Tylko czołgi Abrams, w które sukcesywnie wyposażane są bataliony czołgów spowoduje, że dywizja będzie jednym z najsilniejszych związków taktycznych w Polsce, ale i Europie. Powstała w 2018 roku dywizja nawiązuje do wydarzeń, które miały miejsce w 1920 roku – do zwycięskiej wojny z bolszewikami, do Bitwy Warszawskiej. W ramach tych wojsk wyróżniła się właśnie 18. Dywizja Piechoty, nazywana później Żelazną Dywizją. 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. ppłk. dipl. Stanisława Jerzego Sędziaka, ps. „Warta” to związek taktyczny Wojsk Obrony Terytorialnej. Brygada powstała 4 września 2019 roku, a żołnierze pełnia służbę w trzech garnizonach. Sztab brygady wraz z pododdziałami zabezpieczenia i dowodzenia w Szczecinie, 141 batalion lekkiej piechoty lokowany jest w garnizonie Choszczno, a 142 batalion lekkiej piechoty stacjonuje w garnizonie Trzebiatów. Od początku istnienia żołnierze pododdziałów brygady aktywnie uczestniczą w procesie szkolenia w stałym rejonie odpowiedzialności jakim jest województwo zachodniopomorskie. Swoje umiejętności potwierdzają w trakcie licznych ćwiczeń własnych lub we współdziałaniu z 12 Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną, 8 Flotyllą Obrony Wybrzeża, 21 Bazą Lotnictwa Taktycznego czy JW. GROM y JW. FORMOZA. Na przełomie czterech lat funkcjonowania pododdziały brygady uczestniczyły w licznych akcjach kryzysowych. Dwukrotnie współuczestniczyły w usuwaniu skutków zalania miasta Szczecin. Likwidowały skutki wichury w Drawsku Pomorskim, wielokrotnie na wnioski Policji uczestniczyły w poszukiwaniu osób zaginionych lub zabezpieczaniu miejsc odnalezienia niewybuchów. Ponadto przez ponad rok wspierały Służby Medyczne w walce z pandemią COVID-19, a także aktywnie uczestniczyły w procesie relokacji uchodźców po wybuchu wojny na Ukrainie.

Święta jednostek wojskowych

2 września14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, Niechorze18. Dywizja Zmechanizowana, Lublin

9 września Jednostka Wojskowa Nil, KrakówCentrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych, Kielce

16 września 18 Pułk Saperów Stalowa Wola

23 września 6. Brygada Powietrznodesantowa, Niepołomice16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana, Grunwald 8. Kujawsko-Pomorska, Bydgoszcz Brygada Obrony Terytorialnej, Bydgoszcz

24 września Centrum Szkolenia Łączności I Informatyki, Serock Święto Wojsk Lądowych, Wesoła 21. Batalion Logistyczny, Bochnia

30 września Święto Wojsk Obrony Terytorialnej, Rzeszów Dywizjon Okrętów Bojowych, Gdynia 43. Baza Lotnictwa Morskiego. Gdynia

Przysięgi wojskowe żołnierzy WOT

2 września 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, Niechorze, godz. 11.00 12 Gran Polonia Brygada Obrony Terytorialnej, Leszno, godz. 11.00

3 września 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej, Bieruń, godz. 11.00

9 września 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej, Brzeg, godz. 10.00

16 września 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej, Łęczna godz. 12.00 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej, Poddębice, godz. 11.00

17 września 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, Gdańsk, godz. 12.0010 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, Daleszyce, godz. 14.00

22 września 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, Kolno, Godz. 13.00 (razem z przysięgą żołnierzy DZSW)

23 września 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, Żuromin, godz. 11.0011 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, Miechów, godz. 12.00 20 Przemyska Brygada Obrony Terytorialnej, Fredropol

24 września 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Rzeszów, godz. 11.00 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej, Wrocław, godz. 11.00

30 września 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej, Kuźnia Raciborska1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, Sokoły, godz. 11.00

MIL OSI